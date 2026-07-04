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Вдигнаха медицински хеликоптер за пострадала след ...

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Вдигнаха медицински хеликоптер за пострадала след катастрофа на пътя Враца - Оряхово

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Медицински хеликоптер. СНИМКА: ЦСМПВ

Жена е с опасност за живота след тежка катастрофа между камион и мотор между селата Липница и Алтимир, на пътя Враца - Оряхово днес следобед. Наложило се е тя да бъде транспортирана с медицински хеликоптер.

Жената пътувала отзад на мотора, управляван от мъж, който е с множество фрактури, но без опасност за живота. По първоначални данни двамата са от Козлодуй и са пътували към мотосъбора, който се провежда край пещерата "Леденика" във Врачанския Балкан днес, съобщава БНР. 

Причините за катастрофата се изясняват. Засега се знае, че моторът и камионът са се движели в една посока.

Заради катастрофата пътят беше затворен за движение повече от три часа следобед. Движението се регулираше от пътни полицаи.

Медицински хеликоптер. СНИМКА: ЦСМПВ

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