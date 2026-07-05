Вижте как да проверите новия размер на пенсията си (Видео)

Пенсионерите могат да проверят новия размер на пенсията си онлайн още преди да са я получили. Националният осигурителен институт (НОИ) публикува видео с подробни указания как се прави справката през Единния портал за електронни услуги. Така всеки лесно може да провери каква ще е пенсията му след прилагането на швейцарското правило.

За да се направи справката е нужно средство за автентикация разполага потребителят – ПИК на НОИ, ПИК на НАП или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Вижте как се прави тази справка.

Изплащането на осъвременените пенсии през юли 2026 г. чрез пощенските станции ще се извърши от 7 юли (вторник) до 20 юли (понеделник) включително. Парите и на пенсионерите, които получават преводи по банков път, ще бъдат налични по сметките им на 7 юли 2026 г.

Осъвременяването с 7,8% на пенсиите по т. нар. „швейцарско правило" ще за всички с трудова пенсия до края на 2025 г.

От 1 юли увеличение от 7,8% на получаваните суми ще получат и пенсионерите, които вземат част от пенсията на починалия си съпруг/съпруга или т. нар. „вдовишка добавка". Със същия процент ще бъде осъвременен и минималният размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст, който от 322,37 евро ще стане на 347,51 евро. Коригирани нагоре ще са и производните от този размер минимални размери на другите трудови пенсии - пенсиите за стаж и възраст при непълен осигурителен стаж, инвалидните пенсии, наследствените пенсии и др.

На увеличение с 7,8% от 1 юли 2026 г. подлежи и социалната пенсия за старост, която с постановление на Министерския съвет беше определена в размер на 183,81 евро. Нейното повишение ще се отрази положително на редица други пенсии и добавки, чиито размери се определят като процент от социалната пенсия за старост.

От 1 юли 2026 г. при отпускане на всички пенсии, свързани с трудова дейност, в размера им вече няма да се включва допълнителна сума от 30,68 евро или т. нар. „ковид добавка".

На 2 юли ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец юни.

Датата за изплащане на паричните обезщетения за безработица през този месец е 15 юли (сряда).