Костадин Костадинов: Румен Радев днес говори едно, утре друго

"Длъжни сме да се съобразяваме с резултатите от изборите, но не сме длъжни да го уважаваме. Много хора приемат красивата лъжа, а грозната истина не ги привлича. Румен Радев днес говори едно, утре друго. България не е независима държава, а изпълнява нареждания отвън". Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред Нова телевизия.

Според него Конституционният съд не трябва да съществува. "Той трябва да бъде разформирован, той е нещо между политически санаториум и престъпна група. Тази излишна институция, която само харчи парите на българските данъкоплатци, трябва да бъде премахната", каза още Костадин Костадинов. "Длъжни сме да се съобразяваме с резултатите от изборите, но не сме длъжни да го уважаваме. Много хора приемат красивата лъжа, а грозната истина не ги привлича", каза лидерът на "Възраждане".

Лидерът на "Възраждане" говори и за софийското "Баба Алино". "150 незаконни обекта има в район "Връбница". Следва един същи корупционен модел", уточни Костадинов. Отговорността била на столичната община. Трябвало да се задейства и прокуратурата.

"Концесионните такси трябва да се увеличат, задължително трябва да се увеличи данъкът за хазарта. България се превръща в огромно казино", така коментира темата за бюджета Костадинов.