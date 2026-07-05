Мъж е с прерязана ръка след трудова злополука в исперихското село Вазово.

В ожънат земеделски блок в землището на исперихското село Вазово 36-годишен работник от село Владимировци е извършвал ремонт на работещ зърнокомбайн. Изгубил е равновесие от височина около 2,4 м и дясната му ръка е попаднала между вариаторни шайби, задвижени от вършачния барабан.

За инцидента съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Разград. Сигналът за инцидента е получен на телефон 112 около 10:30 часа в петък, 3 юли, предава БТА.

Пострадалият е откаран в Многопрофилната болница за активно лечение в Разград с прерязана ръка. За случая е уведомена Инспекцията по труда. Започнато е досъдебно производство, допълниха от пресцентъра на полицията в Разград.

През първото тримесечие на т.г. инспекторите от Дирекция "Инспекция по труда" са извършили 234 проверки в 250 предприятия в област Разград. Констатираните нарушения са близо 1200, от които 744 са свързани със здравословни и безопасни условия на труд, а 438 – с трудово-правни отношения. В област Разград се запазва тенденцията от последните години да преобладават злополуките с пострадали по време на работа по-възрастни работници и служители, съобщи през април т.г. Станимир Стойчев, старши инспектор в Териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Разград на заседание на Областния съвет по условия на труд.