Делян Пеевски: Честит професионален празник на МВР!

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Честит професионален празник на МВР! Поздравявам всички служители на МВР, които днес празнуват своя професионален празник - 147-та годишнина от създаването на Министерство на вътрешните работи. Това написа в своя позиция лидерът на ДПС Делян Пеевски.

"Благодарим на всеки един от вас, призван да брани сигурността на всички български граждани и отстоява реда и закона. Пожелавам да бъдете здрави, отдадени и безкомпромисни в изпълнение на вашите професионални задължение, достойно да посрещате всяко предизвикателство, което ви поднася вашата професия", пише лидерът на ДПС.

"Бъдете горди и с високо вдигната глава отстоявайте реда, сигурността и законността в страната", апелира Пеевски.