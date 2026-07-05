ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Антикомунистическо обучение за завършващите военни...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23169480 www.24chasa.bg

Делян Пеевски: Честит професионален празник на МВР!

6680
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Делян Пеевски Снимка: Пресцентър на ДПС

Честит професионален празник на МВР!  Поздравявам всички служители на МВР, които днес празнуват своя професионален празник - 147-та годишнина от създаването на Министерство на вътрешните работи. Това написа в своя позиция лидерът на ДПС Делян Пеевски.

"Благодарим на всеки един от вас, призван да брани сигурността на всички български граждани и отстоява реда и закона. Пожелавам да бъдете здрави, отдадени и безкомпромисни в изпълнение на вашите професионални задължение, достойно да посрещате всяко предизвикателство, което ви поднася вашата професия", пише лидерът на ДПС.

"Бъдете горди и с високо вдигната глава отстоявайте реда, сигурността и законността в страната", апелира Пеевски.

Делян Пеевски Снимка: Пресцентър на ДПС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики и началото на телефонната революция