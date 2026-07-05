Бойко Борисов честити професионалния празник на МВР

Честит професионален празник на всички служители на МВР, които с чест носят пагона и всеки ден изпълняват своя дълг с професионализъм, достойнство и отговорност. Това написа във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Пожелавам Ви здраве и сила, смелостта и всеотдайността Ви да бъдат достойно оценявани, а Вие и Вашите близки да сте здрави и спокойни, добави Борисов.

С полагане на венци пред Паметника на Незнайния воин и водосвет на знамената ще бъде отбелязана 147-ата годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи (МВР).

В отбелязването на празника ще участва и президентът Илияна Йотова.