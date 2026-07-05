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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23169535 www.24chasa.bg

Бойко Борисов честити професионалния празник на МВР

2020
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Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов Снимка: 24 часа архив

Честит професионален празник на всички служители на МВР, които с чест носят пагона и всеки ден изпълняват своя дълг с професионализъм, достойнство и отговорност. Това написа във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов
Пожелавам Ви здраве и сила, смелостта и всеотдайността Ви да бъдат достойно оценявани, а Вие и Вашите близки да сте здрави и спокойни, добави Борисов.

С полагане на венци пред Паметника на Незнайния воин и водосвет на знамената ще бъде отбелязана 147-ата годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи (МВР). 

В отбелязването на празника ще участва и президентът Илияна Йотова.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов
https://www.facebook.com/100006542380422/posts/4701831833378183/?mibextid=wwXIfr&rdid=ysXnNjsx1r0l6jiI

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