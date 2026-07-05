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Илияна Йотова: Днес е ден на признателност към всеки, който не мисли за себе си и иска да помогне на други (Снимки)

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Патриарх Данаил отслужи водосвет за празника на МВР, а президентът Илияна Йотова признесе реч на събитието. СНИМКИ: НИКОЛАЙН ЛИТОВ

„Това е ден на признателност към всеки полицай, към всеки пожарникар, към всеки спасител, който не мисли за себе си, който иска да помогне на другите и да изпълни своя дълг. Без тази всеотдайност, без това себеотрицание не може да върви напред нито едно общество". С тези думи президентът Илияна Йотова честити професионалния празник на МВР. Ведомството е основано на 5 юли 1879 година с указ на княз Александър I Батенберг. Тя уважи празника пред Паметника на незнайния войн, а водосвет бе отслужен от патриарх Даниил.

Тя напомни историята на ведомството и посочи, че е убедена в в готовността на служителите на МВР да продължат да са на първа линия въпреки трудностите.

„Днес е моментът да покажем, че обичаме родината и народа си и сме готови да им служим. Че в това министерство понятията дълг, доблест и чест не са изпразнени от съдържание думи, а са принципи, които ни водят в ежедневната ни работа. Точно днес е моментът ние да покажем на българското общество, че тези надежди за по-добър живот на нашите деца са в основата на нашите ежедневни усилия", обърна се към подчинените си вътрешният министър Иван Демерджиев

Двамата поднесоха цветя пред паметника, а гости бяха и други вътрешни министри като Христо Терзийски, Младен Маринов и Калин Стоянов. В момента и тримата са депутати.

На празника на МВР дойдоха и бившите вътрешни министри Младен Маринов, Христо Терзийски и Калин Стоянов.
На празника на МВР дойдоха и бившите вътрешни министри Младен Маринов, Христо Терзийски и Калин Стоянов.

Патриарх Данаил отслужи водосвет за празника на МВР, а президентът Илияна Йотова признесе реч на събитието. СНИМКИ: НИКОЛАЙН ЛИТОВ
На празника на МВР дойдоха и бившите вътрешни министри Младен Маринов, Христо Терзийски и Калин Стоянов.
Патриарх Данаил отслужи водосвет за празника на МВР, а президентът Илияна Йотова признесе реч на събитието. СНИМКИ: НИКОЛАЙН ЛИТОВ
На празника на МВР дойдоха и бившите вътрешни министри Младен Маринов, Христо Терзийски и Калин Стоянов.
Патриарх Данаил отслужи водосвет за празника на МВР, а президентът Илияна Йотова признесе реч на събитието. СНИМКИ: НИКОЛАЙН ЛИТОВ
На празника на МВР дойдоха и бившите вътрешни министри Младен Маринов, Христо Терзийски и Калин Стоянов.

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