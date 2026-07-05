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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23169562 www.24chasa.bg

Училището на двете загинали деца в Дупница отмени тържеството за края на учебната година

Тони Маскръчка

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ОУ ,,Св. Климент Охридски" Дупница отмени тържеството за завършване на учебната година.

Училището на двете загинали деца в Дупница отмени тържеството за края на учебната година. Децата, на 8 и 11 г. бяха намерени удавени в река Струма, заедно с баба си и дядо си, след като били на пикник край реката в района на с. Пастух.

"В знак на почит към светлата им памет и от уважение към скръбта на семейството, тържественото приключване на учебната година, насрочено за 07.07.2026 г., се отменя.
На същата дата учениците от VII клас, придружени от своите родители при желание, могат да посетят училището в удобно за тях време, за да получат своите свидетелства за завършено основно образование. В този тежък момент изказваме най-искрените си съболезнования към семейството, близките и приятелите на нашите ученици. Скърбим заедно с тях и свеждаме глави пред светлата памет на двете деца", съобщиха от училището.

В община Дупница пък бе обявен тридневен траур от понеделник.

ОУ ,,Св. Климент Охридски" Дупница отмени тържеството за завършване на учебната година.

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