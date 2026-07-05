Демерджиев: Не съветвам Атанасова да рови много за полетите й с Пеевски

Не са грешни данните. Има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри. Има заличавания на данни. Проверяваме всичко това. Ще видим докъде е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да заличат нещо. Така вътрешният министър Иван Демерджиев отговори на въпрос защо е изнесъл информация, че лидерът на ДПС Делян Пеевски и конституционната съдийка Десислава Атанасова са летели заедно на чартърен полет до Турция. Тя отрече да са пътували заедно и показа доказателства, че на 5 април е ползвала не чартър до Дубай, а турските авиолинии до Истанбул. Показа и печатите в паспорта си, че е била само в Турция.

Демерджиев посочи днес, че имало много съвпадения на полети на "същите две лица", но не ги назова по име. Уточненията кой е опитвал да манипулира данните щели да се направят от дирекция "Вътрешна сигурност". Тя ще проверява служители на МВР, а не политици, които може да са трили информация. Демерджиев нарече действията наглост. Обясни, че има различни регистри и там са установявани различни неща. Причината - той цитира пред парламента в петък справка от ГДБОП, а Атанасова се позова на Гранична полиция. Не съветвам г-жа Атанасова да рови по този въпрос, защото колкото повече се рови, толкова повече интересни неща изникват, каза още Демерджиев. Той посочи, че въпросът е дали има престъпление и нарушаване на санкциите Магнитски. Щяло да се проверява дали действително парите за чартърите са на семейството на Делян Пеевски.

Министърът направи коментара си след като поднесе венци по повод 5 юни - професионалният празник на МВР. Той посочи, че се планират промени, така че ведомството да заработи по-бързо и ефективно. За свои приоритети посочи борбата с корупцията, дрогата, икономическата и битовата престъпност.

Вчера "Прогресивна България" бе на срещна в Банско. Демерджиев обясни, че целта била да има по-добър синхрон между депутатите и министрите.