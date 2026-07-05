Биков: Няма как Андрей Гюров да е вариант за обединение

Тази есен ще има президентски избори, а официални кандидатури още няма. В събота от СДС обявиха, че обмислят подкрепа за юриста Даниел Вълчев.

"Със сигурност всичко трябва да се обсъжда. Има фаворит и това е действащият президент, и това е съвсем логично. Въпросът е каква ще бъде целта на нашето участие. Дали целта ще е да играем за победа – извън твърдото ядро на ГЕРБ трябва да се играе. Няма как Гюров да бъде вариант за някакво обединение", обясни депутатът от ГЕРБ Тома Биков в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Десислава Атанасова беше изключително добър председател на нашата парламентарна група. Познавам г-жа Атанасова, работил съм с нея. Тя беше изключително добър председател на нашата парламентарна група. Когато я избрахме за конституционен съдия, тя беше избрана с много голямо мнозинство", каза Биков.

"Това, което министърът на вътрешните работи направи, е гаф. Един министър на МВР, когато излиза и поднася някаква информация, трябва да е гарантирал всичко за тази информация. Министърът на МВР трябва да говори с факти. В последната седмица Демерджиев показа, че е с доста кратък срок на годност като министър. Ако продължи по същия начин, ще натежи преди всичко на собствената си партия и тя ще се освободи от него", добави още той.

"Ние нямаме претенции да имаме наша квота във ВСС. Ще видим какви са кандидатите на различните партии и ще преценим кога да подкрепим. Нямаме претенции ние да участваме във ВСС, претенции към имената имаме. Ще проверим какви качества имат – професионални и етични."

За напускането на Делян Добрев от ГЕРБ Биков коментира:

"Не мисля, че някой демонстрира откъсване от ГЕРБ. Делян Добрев има лични планове, най-вероятно умора от политиката. Със сигурност ще липсва на парламентарната група, но няма как да го задължим."

За Бюджет 2026 Биков коментира: Ако управляващото мнозинство желае все пак бюджетът да бъде и законен, би трябвало да мотивира този свръхдефицит. Когато Гълъб Донев представи този бюджет, целта беше през 2028 г. да сме на 3%. През 2020 г. 3% дефицит го говорихме като огромна опасност, а сега вече сме на етап целта да ни е 3% и не изключвам възможността след години 5% да ни е целта. Притеснява ме, че настоящото правителство работи на забавен каданс в постиндустриалната епоха, а най-важното нещо е скоростта."

За приемането на България в еврозоната Биков заяви:"Ако не бяхме приети в еврозоната миналата година, нямаше да бъдем приети и през следващите 10–15 години. Част от по-високите цени се дължи и на голямата борба с високите цени. Това постоянно говорене как цените скачат, как едва ли не това стана някаква нормалност, доведе до този ефект. Това, което правителството трябваше да направи за еврозоната, го направи. Мина без приет бюджет, но това се случи по желание на тогавашната опозиция и тогавашния президент Радев."