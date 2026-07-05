Бойко Борисов: Считаме този бюджет за абсолютна грешка (Видео)

Считаме този бюджет за абсолютна грешка, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с младежи в Сливен.

"Ние винаги сме били на излишък, преодолявали сме много по-големи кризи. Те нямат оправдание да направят правилните неща – да предложат бюджет до 3% дефицит, над 3% е нарушение на закона. Сега е 5,7. Техният бюджет е много по-лош от лошия бюджет, който ние предложихме и заради който падна правителството. С 10 млрд. евро по-голям дълг, 20 млрд. лева – продължава дълговата спирала, а нищо не го налага. Считаме за абсолютна грешка този бюджет, имат време да го изтеглят, да внесат нов и да продължим напред", коментира Борисов от Сливен.

"Ако случайно изтеглят този бюджет. Внесат консервативен бюджет и решат проблема с до 3% дефицит, поемам ангажимента да го подкрепим и там, където са орязали - да не ги атакуваме политически. Това единственият начин да нямаме наказателна процедура, а и да сложим в ред финансите. Няма да търсим дивидент, защото то е добро за държавата", коментира Борисов.

Общините са основата на нашето общество. София е потънала в мърсотия, огромни задръствани и нищо не е направено за три години. Да се режат пари от общините е грешно. Хората очакват условия за по-добър живот. Това не са пари за кметовете, а пари за хората, които живеят там, коментира Борисов.

През месец септември ще кажем кой ще е кандидатът на ГЕРБ за президент. Нямам оптимизъм, понеже Божанов изразяват мнения и становища, които толкова много помагат та ПБ, че вече се замислям дали те не работят в полза на партията на Радев. ГЕРБ вкара България в еврозоната, всичко построено в България в последните 20 г., е благодарение на ГЕРБ. Дали сме си срок до септември, надявам се и на разум сред демократичната общност, коментира Борисов.

Всичко построено в последните 20 години е благодарение на ГЕРБ, коментира лидерът на партията.

Неслучайно Атанасова беше избрана с такова мнозинство за конституционен съдия, оттогава нито съм я чувал, нито съм я виждал, заяви Борисов.

Всичко това се използва, за да се измести вниманието от бюджета, добави Борисов.

Когато управляваш - носи и отговорност. Всички сме полагали клетви и сме се борили за националната сигурност. Рискът никога не ме е плашил, допълни той.

На срещата бе и Даниел Митов.

"Една от първите ни задача в правителството на Желязков бе МВР да не се използва за политически цели", коментира Митов.

Очаквайте подробности.