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Младеж препуска с превишена скорост по улица в Асеновград, наниза се в паркирани коли (Видео)

24 часа Пловдив онлайн

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Кадър и видео: Фейсбук/Ilian Botev

Ограничението в района е 30 км/ч., автомобилът му се забива с такава сила, че отмества три други

Млад водач се е блъснал в колона от паркирани автомобили в Асеновград, съобщават местни жители. 

Инцидентът е станал вчера около 18,30 ч. и е бил хванат от охранителна камера на една от жилищните сгради в района на ул. "Богомилска" 33. На кадрите се вижда как сив автомобил се движи бързо и се удря в първата спряла кола, като смачква задницата ѝ и пръска стъклото. Тя отскача и блъска паркираната пред нея, която от своя страна удря следващата. 

След каскадата водачът излиза, като на записа не се вижда да е пострадал. Намиращите се в района хора се събират, а мъж сигнализира в полицията.

"Поредния младеж на улица пред нас с 30 километра ограничение, синята кола е моята", пише единият от пострадалите Илиан Ботев. Мъжът е на морето и все още не е установил какви точно са щетите.

Кадър и видео: Фейсбук/Ilian Botev

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