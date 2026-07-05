Калин Стоянов: Ще допълним сигнала в прокуратурата спрямо проверката на Пеевски, ще уведомим и партньорстките служби

Предстои да допълним сигнала в прокуратурата спрямо проверката на Делян Пеевски с нови факти и обстоятелства. Става въпрос за международни договори, регламенти и директиви, които категорично са нарушени.

Това каза депутатът от ДПС Калин Стоянов пред журналисти. Той коментира изказването на вътрешния министър Иван Демерджиев за манипулиране на данни относно полетите на Делян Пеевски и Десислава Атанасова, цитиран от БТА.

Предстоят действия от нас, с които ще бъдат уведомени всички партньорски служби. Това е изключително чувствителна информация и не би следвало да се използва за политически цели, каза Стоянов.

Скандалът с незаконните действия от страна на вътрешния министър и длъжностни лица от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и Държавна агенция "Национална сигурност" набира сериозна скорост и още утре ще бъде изнесен и на международната сцена. Явно започва да се спекулира по някакъв начин и да се внушава, че едва ли не се е случило нещо нередно, добави той.

В случая стана ясно, че се използват международни регистри от овластени хора, като информацията се използва не за друго, а за политическа цял и политическа борба с тези, които са отсреща - опозицията, коментира депутатът от ДПС.

Ние искаме да разберем на какво основание МВР използва международни регистри, в които се събира, съхранява, обработва и анализира информация, която следва да се използва за пресичане, предотвратяване, разкриване и преследване по наказателни производства предимно за престъпления, тероризъм, както и тежка организирана престъпност, каквато е трафика на наркотици, хора и оръжия, каза Стоянов.

Не разбрахме какво се разследва и по какво наказателно производство. Хубавото е, че проверките от страна на прокуратурата ще докажат кой и по какъв начин е разпоредил проверката, на които служители, в кои регистри са бъркали и защо, каза още Калин Стоянов.

Преди това вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че не са грешни данните, а има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри. Има заличавания на данни. Проверяваме всичко това. Ще видим докъде е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да заличат нещо.

Така той отговори на въпрос защо е изнесъл информация, че лидерът на ДПС Делян Пеевски и конституционната съдийка Десислава Атанасова са летели заедно на чартърен полет до Турция. Тя отрече да са пътували заедно и показа доказателства, че на 5 април е ползвала не чартър до Дубай, а турските авиолинии до Истанбул. Показа и печатите в паспорта си, че е била само в Турция.

Демерджиев посочи днес, че имало много съвпадения на полети на "същите две лица", но не ги назова по име.