37 души са пострадали в 33 катастрофи през изминалото денонощие

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В 33 катастрофи, станали през изминалото денонощие в България, са пострадали 37 души, загинали няма, съобщиха от МВР на сайта си.

На територията на София са регистрирани 21 леки пътнотранспортни произшествия и две тежки. Двама души са ранени, няма загинали.

От началото на годината досега са регистрирани 3118 катастрофи, загинали са 221 души, ранени са 3859, показват още данните на МВР. При сравнение с реалните данни за загиналите (193) през същия период на миналата година се отчитат 28 повече загинали участници в движението.