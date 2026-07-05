ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Парагвайците с антирекорд. По света шашнати, че ня...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23170076 www.24chasa.bg

37 души са пострадали в 33 катастрофи през изминалото денонощие

432
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

В 33 катастрофи, станали през изминалото денонощие в България, са пострадали 37 души, загинали няма, съобщиха от МВР на сайта си.

На територията на София са регистрирани 21 леки пътнотранспортни произшествия и две тежки. Двама души са ранени, няма загинали.

От началото на годината досега са регистрирани 3118 катастрофи, загинали са 221 души, ранени са 3859, показват още данните на МВР. При сравнение с реалните данни за загиналите (193) през същия период на миналата година се отчитат 28 повече загинали участници в движението.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики и началото на телефонната революция