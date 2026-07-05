Пожар избухна на тераса в жилищна сграда в Несебър

Пожар избухна на тераса на петия етаж в жилищна сграда в Несебър.
Към момента няма информация за пострадали хора, съобщиха от пожарната в Бургас. След приключване на гасенето се очаква да станат ясни причините за инцидента, съобщава NOVA.
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Пожар избухна на тераса на петия етаж в жилищна сграда в Несебър.
Към момента няма информация за пострадали хора, съобщиха от пожарната в Бургас. След приключване на гасенето се очаква да станат ясни причините за инцидента, съобщава NOVA.
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