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Пожар избухна на тераса в жилищна сграда в Несебър

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Пожарна Снимка: Архив

Пожар избухна на тераса на петия етаж в жилищна сграда в Несебър.

Към момента няма информация за пострадали хора, съобщиха от пожарната в Бургас. След приключване на гасенето се очаква да станат ясни причините за инцидента, съобщава  NOVA.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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