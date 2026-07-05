Ивайло Мирчев: Бюджетът е по-лош и от този на Жан Виденов

Обща кандидатура на президентските избори на ДБ, ПП и ГЕРБ няма как да има

Проектът на бюджет за 2026 г. е по-лош и от този на Жан Виденов през 1996-а. Това заяви пред БНР Ивайло Мирчев от ДБ.

"Виждаме бюджет, който не просто е подобен на това, което ГЕРБ и ДПС предлагаха, ами е по-лош. Внася се с дефицит от 5,7%, което е изключително опасно, с много смущаващи неща вътре в него. Един от фактите, за които не се говори, е, че България ще плати един милиард лихви към общия си дълг и тегли нов от шест милиарда. Не се аргументира разумно защо това се прави. Не се аргументира и защо са тези капиталови разходи".

Мирчев смята, че и ГЕРБ, и ДПС подкрепят "Прогресивна България".

"ДПС в много по-голяма степен".

Истинска битка с този корупционен модел няма, заяви депутатът от ДБ в предаването "Неделя 150".

"На този етап, освен махането на охраната на Пеевски, не виждам нещо различно да се е случвало по отношение на разграждането на самия модел. Пламен Манолов, за който има достатъчно медийни публикации за съмнителни корупционни практики в Национална спортна база, беше назначен на ключова позиция във ВиК Холдинга. Това се наблюдава навсякъде. Най-видимо се случи в здравеопазването. Камисията в НС остана под контрола на същите хора, в случая на ГЕРБ. Иванка Динева беше върната в НЗОК. Тази, която беше отстранена от служебното правителство".

Мирчев коментира и разкритията, изнесени от министър Демерджиев за пътуванията на Делян Пеевски до Дубай, след като в края на миналата година формацията му подаде сигнал за несъответствие в доходите на лидера на ДПС.

"Надявахме се на доста повече и то след като подадохме сигнала. И пътуванията са горе-долу ясни и хората, с които се е срещал там, са горе-долу ясни. Той е посочил едно в декларацията си като народен представител, а фирмите, в които има дялове и са изплатили дивидент, са декларирали съвсем друго. Това разминаване от сто милиона просто няма как да бъде заличено. Не виждаме освен нас, някой друг, може би и Демерджиев като вътрешен министър, който да иска да се установи истината. Ние предложихме една временна комисия в НС, която да установи тези неща".

Мирчев коментира разминаването в датата, изнесена от министър Демерджиев за встъпването в длъжност на Десислава Атанасова като конституционен съдия.

"По-големият проблем е защо на министър Дечев му беше дадена различна информация", каза още той.

Мирчев твърди, че разполага с информация, че на тези срещи са се разпределяли обществени поръчки. Той обаче не разполага с доказателства.

Мирчев е в Бургас, за да присъства на организационна среща за президентските избори.

"Имаме ясен процес на номинации с Форума за демократично действие. Амбицирани сме да направим силна кампания и хората да имат достоен избор на кандидат, който гледа към Европа, а не към Кремъл. Надявам се всеки да прояви зрялост, за да може да подкрепим най-добрия кандидат", каза още той.

Обща кандидатура на президентските избори на ДБ, ПП и ГЕРБ няма как да има, категорично посочи Мирчев.