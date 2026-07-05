Крум Зарков: Ако Илияна Йотова се кандидатира за президент, за БСП е естествено да я подкрепи

Ако президентът Илияна Йотова реши да участва в предстоящите президентски избори, за социалистите би било напълно естествено да застанат зад нейната кандидатура. Това каза пред bTV лидерът на БСП Крум Зарков.

Той определи президентските избори като изключително важни и подчерта, че Йотова е „добър и достоен президент“, като уточни, че тя все още не е обявила официално намеренията си.

„Ако реши да бъде кандидат, съвсем естествено е ние, социалистите, да я подкрепим и да направим всичко възможно тя да бъде избрана за президент“, заяви той.

По думите му дългогодишното сътрудничество между БСП и Йотова е последователно и успешно.

„Това е напълно логично и последователно поведение на Илияна Йотова от една страна и на БСП от друга, които имат дълга и успешна история на сътрудничество, без да сме се разочаровали един от друг“, каза Зарков.

На въпрос дали лично би издигнал кандидатурата ѝ, той отговори, че това е неговото мнение, като подчерта, че окончателното решение ще бъде взето колективно от партията.

Запитан как би реагирала БСП, ако други политически формации подкрепят различен кандидат, Зарков отказа да коментира хипотетични сценарии.

„Това са други партии, които аз не обсъждам. Аз съм председател на БСП и като такъв ще направя всичко възможно БСП да подкрепи Йотова“, заяви той.

В хода на интервюто Зарков коментира и темата за публикуваната информация за полети, свързвани с Делян Пеевски. Според него общественият дебат не трябва да се съсредоточава единствено върху конкретните полети, а върху въпросите за политическото влияние и начина, по който се упражнява властта в България. А за конституционния съдия Десислава Атанасова Зарков обясни, че законът не предвижда механизъм за предсрочното ѝ освобождаване извън изрично посочените в конституцията основания. Според него общественият дебат трябва да бъде насочен към начина, по който се правят назначенията на ключови държавни постове, а не единствено към конкретния казус.

Зарков коментира и санкциите по глобалния закон „Магнитски“, като отбеляза, че те нямат пряко юридическо действие в България, но на практика оказват влияние чрез международната финансова система, тъй като редица финансови институции се съобразяват с тях.