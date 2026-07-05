Пак няма кандидати за съдебни заседатели в Окръжния съд в Добрич

Поради недостатъчен брой кандидати срокът за подаване на документи за съдебни заседатели в Окръжния съд в Добрич е удължен до края на юни, съобщи председателят на Общинския съвет Красимир Николов Процедурата за избор на съдебни заседатели за мандат 2026 – 2030 година беше открита през месец май. Необходимо е да бъдат определени общо 18 съдебни заседатели, съгласно решение на общото събрание на съдиите в Окръжния съд.

„Недостигът на съдебни заседатели започва да става хроничен, независимо че сега възнаграждението е добро. Проблемът с липсата на кандидати се дължи на това, че по-рано, жените се пенсионираха на 55 години, а мъжете - на 65 години. Тези млади пенсионери имаха възможност да станат съдебни заседатели ипрактикуват години наред. Тази ситуация трябваше да се предвиди, защото сега много рядко има пенсионери преди тази възраст", казват съдебни заседатели в Добрич с по няколко манадата стаж. Според мнението им, това е основната причина на за недостига и на липсата на желаещи да кандидатстват.

„Преди години трудно се ставаше съдебен заседател, минаваш през решение на партията, която те предлага, както и на Общинския съвет. Изискваше се от кандидатите и свидетелства за компетентности", добавят те. „Сега хората се пенсионират на 63 години и по-късно, а могат да бъдат съдебни заседатели до 65 години. Възрастовата граница е изравнена с тази на съдиите", обясняват те. Според тях, решението на проблема е възрастовата граница да се отпуши, както е при вещите лица.

„Пробва се преди години и вариантът заседатели да бъдат млади хора, но, когато трябва да се явят в съда, те най-често са на работа. Съдебните заседатели трябва да се пенсионери. Но се изисква подготовка по браншове – икономисти, счетоводители, финансисти, педагози и т.н.", обясняват бивши заседатели. „Взаимодействието между съдии и заседатели беше на ниво. Зачиташе се мнението ни. Имало е случаи, когато решението на съдията е подготвено, заседател изказва особено мнение, разбира се обосновано, и то се е променяло. Дори шеговито в Съдебната палата ни казваха „съдиите", добавят те.

„Като съдебни заседатели имахме общност, мога да кажа, дори избрано ръководство, проведохме специализирано обучение. Спомням си, че дори някои съдебни заседатели се „сърдеха", че рядко им редът да участват в заседания", казва заседател със стаж.