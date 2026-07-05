Движението при 87-и км на "Струма" е ограничено в изпреварващата лента заради катастрофа

Временно движението при 87-и км на автомагистрала "Струма" се осъществява в активната и аварийната лента поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ). Ограничена за движение е изпреварващата лента.

От АПИ допълниха, че трафикът се регулира от пътна полиция и апелираха шофьорите да се движат със повишено внимание и съобразена скорост.

БТА припомня, че с цел улеснение на пътуването през почивните дни и за повишаване на безопасността, днес следобед временно ще бъде ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистралите „Тракия", „Струма" и по път I-1 през Кресненското дефиле от пътен възел „Симитли" (при 376 км) до пътен възел „Кресна" на автомагистрала „Струма" (402 км). От АПИ допълниха, че временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. В неделя, 5 юли, ограничението ще е от 15:30 часа до 22:00 часа за пътуващите в посока София.