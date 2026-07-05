Доброволците, открили децата в Струма: Няма място за страх, бяхме длъжни да ги намерим

Двама доброволци - Любослав Ковачки и Малин Попов станаха герои в трагедията, разиграла се в река Струма край с. Пастух. Две деца на 8 и 11 г., както и баба им и дядо им се удавиха в реката в петък в късния следобед. Сигналът подаде 6-годишният им братовчед, който успял да стигне до пътя, да спре случайна кола и да разкаже за случилото се.

Веднага е организирана акция по издирването на възрастните и децата. Освен полицаи, пожарникари, водолази, участваха и десетки доброволци. Сред тях бяха Малин Попов, на 49 г. и Любослав Ковачки, на 36 г. от Кюстендил. Двамата са гмуркачи и се включиха в акцията. Успяха да открият първо момиченцето в петък около 22 ч., а на следващия ден, около 18 ч. намериха и момченцето.

"Няма от какво да ме е страх. С Малин сме приятели от години, работим много добре и координирано заедно. Имаме си доверие. Пожарникарят Стоян Стоянов, с когото също сме добри познати, през цялото време ни напътстваше, следеше ни и ни даваше указания. Плувал съм в тази част на Струма, но не във вира, защото знам, че е много дълбок и опасен. Рибар съм и познавам реката. Преди години един дядо ми каза: Най-лошо е в земята да сложиш празен ковчег. Затова бяхме длъжни да намерим децата, поне малко утешение за родителите, да си ги прегърнат за последно", разказа пред репортер на "24 часа" Любослав Ковачки.

Приятелят му Малин Попов пък е бил привързан с въже при гмуркането, за да е в безопасност. Мястото на вира е било с много корени, бързо течение и дълбоко около 3 метра. "Имахме добра комуникация с Любо и Стоян, те ме контролираха и насочваха. Разпределяхме си кой какво ще прави. Успях да вляза в подмолите под скалите, където водолазите не успяват, заради кислородните бутилки на гърба. Надявам се никога повече да не участваме в такива спасителни акции", разказа Малин Попов.