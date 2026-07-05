След 3 г. осъдиха младеж, пребил трима с тръби при свада между 2 фамилии в Пловдив

Към онзи момент нападателят е бил непълнолетен

Младеж от Пловдив се сдоби с присъда за нанесените на трима души удари с метални тръби повече от 3 години след нападението. Всичко започнало с разправия между две фамилии на 6 май 2023 г. на ул. „Игрище Кубрат" в Аджисан махала. Един от участниците, който към онзи момент, бил непълнолетен, успял да рани трима от опонентите си, преди да бъде задържан. Двама от тях се разминали с по-леки контузии, но третият бил с тежка черепно-мозъчна травма и опасност за живота. Впоследствие бил спасен от лекарите.

Изправен пред Районния съд в Пловдив, нападателят признал вината си и договорил наказание от година и половина условно с изпитателен срок от 36 месеца. Ще трябва да плати разноските по наказателното производство от близо 2200 евро.