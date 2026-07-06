Какви са промените при пенсиите от 1 юли (Графики)

От швейцарското правило до отпадането на ковид добавката

Датата 1 юли всяка година е свързана с промени в размерите на пенсиите, които са очаквани от всички пенсионери. Причината е, че увеличението засяга както пенсиите, свързани с трудова дейност, така и социалните пенсии, за получаването на които не се изисква осигурителен принос в пенсионната система.

Пенсии, свързани с трудова дейност, са всички разновидности на двата основни вида лични пенсии - пенсиите за осигурителен стаж и възраст и тези за инвалидност (поради общо заболяване или трудова злополука или професионална болест). Наследствените пенсии, които се отпускат от тези видове пенсии, също са в категорията на трудовите.

Пенсии, несвързани с трудова дейност, са социалните пенсии за старост и социалните пенсии за инвалидност, както и пенсиите за военна или за гражданска инвалидност. Главното им предназначение е да бъдат подпомогнати крайно нуждаещи се с изключително ниски доходи, когато те нямат право на друг вид пенсия и не получават такава, включително от друга държава.

Пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли на основание чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), популярен като швейцарското правило. Процентът, с който се осъвременяват размерите на трудовите пенсии, се определя с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ).

Как се изчислява - той е равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени (инфлацията) през предходната календарна година.

С решение на Надзорния съвет на НОИ от 9 юни 2026 г. процентът за осъвременяване на трудовите пенсии за тази година е 7,8%. Със същия процент е увеличен и законово определеният минимален размер на базовата пенсия за осигурителен стаж и възраст, от който се определят и минималните размери на останалите видове трудови пенсии.

Размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност, също се увеличават от 1 юли, като това става по инициатива на Министерския съвет. С негово постановление всяка година се определя месечен размер на социалната пенсия за старост. Размерът на социалната пенсия за старост служи за база, от която се определят размерите и на другите социални пенсии, както и на някои от изплащаните към пенсиите добавки. С Постановление на Министерския съвет новият размер на социалната пенсия за старост, считано от 1 юли 2026 г., е определен на 183,81 евро, което също е увеличение със 7,8%.

През юни т.г. в законодателството беше извършена промяна, като се отмени разпоредбата, приета в края на периода на т. нар. ковид пандемия. Тя предвиждаше при отпускане на пенсия, свързана с трудова дейност, с начална дата от и след 1 юли 2022 г. в размера ѝ (след изчисляването му по законовия ред) да се включва и сумата от 60 лв. (30,68 евро).

Промяната в нормативните текстове означава, че при отпускане на пенсия, свързана с трудова дейност, с начална дата от и след 1 юли 2026 г., размерът ѝ се изчислява по установения ред, но без в него да се включва допълнителните 30,68 евро.

Отпадането на текста беше аргументирано с изчистване на пенсионната формула от елементи, които не са свързани и не отразяват осигурителния принос на лицата преди пенсионирането им.

Осъвременяване на пенсиите, свързани с трудова дейност

От 1 юли 2026 г. всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2025 г., се увеличават със 7,8%. То се отнася за всички пенсии за осигурителен стаж и възраст, за пенсиите за инвалидност, свързани с трудова дейност, както и за някои пенсии за гражданска и военна инвалидност, когато са изчислени от трудово възнаграждение.

Увеличението се прави върху основния размер на пенсията, без да се включват добавките към нея. Ако в размера на пенсията вече са включени допълнителни суми по силата на изрични законови разпоредби (като “ковид добавка”), те също се увеличават със същия процент.

Когато осъвремененият основен размер на пенсията е по-нисък от новия минимален размер, приложим за съответния вид пенсия, той се приравнява на него, а ако надхвърля максималния – се ограничава до този максимум.

От 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст (чл. 68, ал. 1 от КСО) се увеличава от 322,37 на 347,51 евро, което е регламентирано с чл. 7, ал. 2 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Минималният размер на пенсиите, които се отпускат при 67 г. и при непълен осигурителен стаж (чл. 68, ал. 3 от КСО), се определя като 85% от основната минимална пенсия, или 295,38 евро.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии (без добавките към тях), или т.нар. таван на пенсиите, остава без промяна - 1738,40 евро. Ако след увеличението на пенсията действителният ѝ размер надвишава тази сума, то той се ограничава до нея.

За лицата, упражнили правото си за предсрочно пенсиониране (чл. 68а от КСО), първо основният размер на пенсията се увеличава със 7,8%, след което се прилага законовото намаление съобразно месеците по-ранно пенсиониране. Накрая се преценява дали полученият размер е под минималния, или над максималния, и при необходимост се приравнява на тези размери. При тези пенсии минималният размер съответства на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст - 347,51 евро.

Размерите на учителските пенсии също се увеличават със 7,8%. Добавките към пенсиите, изплащани от Учителския пенсионен фонд, не участват пряко в осъвременяването, като увеличението реално се прилага върху основния размер на пенсията и от него се изчислява новият размер на добавката. Ако пенсията е достигнала минималния или максималния размер, добавката се изплаща отделно над този размер.

От 1 юли наследствените пенсии, свързани с трудова дейност и отпуснати до 31 декември 2025 г., се увеличават чрез осъвременяване на пенсията на починалото лице (наследодател) със 7,8%. След увеличението размерът на наследствената пенсия за всеки наследник се определя в нов размер съгласно действащите правила. Ако след осъвременяването на пенсията на наследодателя и определянето на наследствената пенсия нейният размер е по-нисък от минималния месечен размер, определен за този вид пенсия, той се приравнява на него. Минималният размер на наследствените пенсии е 260,63 евро, който се формира като 75% от 347,51 евро. Ако е по-висок от максимално допустимия размер от 1738,40 евро, той се ограничава до тази сума. Тези правила се прилагат за всеки наследник поотделно.

Ако след увеличението пенсията на единия или на двамата родители е по-ниска от определения минимален размер за съответния вид пенсия, тя се повишава до този минимум. След това се изчислява размерът на наследствената пенсия на наследника, като отново се следват правилата за приравняване на наследствената пенсия на минималния ѝ размер, ако е определена под този размер, или се ограничава на максималния, ако наследствената пенсия го надхвърля.

От 1 юли вдовишките добавки (чл. 84 от КСО) също се осъвременяват. За целта пенсията на починалия съпруг/съпруга първо се увеличава със 7,8%. Ако полученият размер е под минимума за съответния вид пенсия, той се повишава до минималния размер, а ако е над 1738,40 евро, се ограничава до тавана. След това размерът на вдовишката добавка се изчислява като 30% от така осъвременената пенсия на наследодателя.

Когато пенсионерът получава на законово основание повече от една пенсия за трудова дейност, увеличението от 7,8% се прилага върху всяка една от тях поотделно.

Новите минимални месечни размери на другите видове трудови пенсии, производни от минималния размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст, са представени в инфографиките:

Връчване на разпорежданията за осъвременяване на пенсия

За осъвременяването на размерите на пенсиите, свързани с трудова дейност, както и за определянето на новите размери на пенсиите, несвързани с трудова дейност, считано от 1 юли, се постановяват нови индивидуални разпореждания. Тези разпореждания, с които служебно се извършват промени в размерите на пенсиите, водещи до увеличаването им, не се изпращат на пенсионерите, а се връчват на лицата при поискване от тяхна страна. Срокът за обжалване на всяко връчено разпореждане тече от датата на получаването му. Връчването се удостоверява писмено, като може да се извърши лично или чрез упълномощено лице на място в приемната на териториалното поделение на НОИ, чрез лицензиран пощенски оператор с препоръчано писмо с известие за доставяне или чрез Системата за сигурно електронно връчване, съобразно заявеното от пенсионера.

Разпорежданията са налични също така на сайта на НОИ и всеки пенсионер може да се запознае със своето през профила си в Единния портал за електронни услуги (ЕПЕУ) на НОИ. То се намира в рубрика „Електронно осигурително досие за пенсия"/„Постановени разпореждания".

Насоки за достъп до ЕПЕУ на НОИ

От интернет страница на НОИ (www.nssi.bg) се избират последователно раздел (бутон) „Единен портал за електронни услуги", „Вход към единен портал за електронни услуги на НОИ", бутон „Вход" от синята лента в горната част на екрана и след това и бутон „Вход чрез е-Автентикация". След като на нов екран се отвори опцията „Избор на средство за автентикация", от падащото меню вляво на екрана се избира един от предложените варианти в зависимост от това с какво средство за автентикация разполага потребителят. Средствата за автентикация, които се избират от падащото меню, са:

квалифициран електронен подпис (КЕП) – в няколко варианта;

ПИК на НАП;

ПИК на НОИ (падащото меню следва да се придвижи до края).

След отваряне на прозореца за „Идентификатор" се попълва ЕГН/ЛНЧ, а след това и съответният ПИК. Важно е да се знае, че ако използваният код съдържа букви, те трябва да бъдат въведени коректно на латиница и като малки или главни - така както са изписани в удостоверението за издаване на ПИК. Достъпът се активира с натискането на бутон „Вход".

Вижте видео как да проверите новия размер на пенсията си: