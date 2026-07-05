„Истинските победи започват с характера": Васил Терзиев посочи Никола Цолов и Григор Димитров като пример за младите

Кметът на София Васил Терзиев поздрави Никола Цолов и Григор Димитров за успехите им и заяви, че България има нужда от личности, които вдъхновяват с труда, постоянството и дисциплината си.

Повод за думите му станаха поредните силни представяния на двамата български спортисти. Никола Цолов спечели основното състезание на пистата „Силвърстоун" във Формула 3, като затвърди репутацията си на един от най-обещаващите млади пилоти в света. Ден по-рано пък Григор Димитров си осигури място на осминафиналите на „Уимбълдън" след убедителна победа над Матео Беретини.

„Големите победи не започват на финала. Започват много по-рано - с характера", написа Терзиев в профила си във Facebook. По думите му зад всяко голямо спортно постижение стоят години усилени тренировки, лишения, преодолени трудности и постоянство, които рядко остават видими за широката публика.

Кметът подчерта още, че подобни успехи са важни не само за спорта, а и за цялото общество, защото дават на младите хора примери, че с талант, дисциплина и упорита работа могат да бъдат постигнати резултати на най-високо световно ниво.

„България има нужда от примери като Никола Цолов и Григор Димитров - хора, които ни напомнят не само какво можем да постигнем, а и кои сме", посочва още Терзиев в публикацията си, с която поздравява двамата спортисти за представянето им на международната сцена.