Дърво падна върху две коли в центъра на Русе и ги смачка

Дърво падна в центъра на Русе. При инцидента не са пострадали хора, предаде БТА .
AI телевизорите променят спортното изживяванеdariknews.bg
Има нанесени материални щети върху два автомобила, паркирани от двете страни на пътното платно на улица "Църковна независимост". На място пристигнал екип на "Пожарна безопасност и защита на населението", който обезопасил района и спрял движението между улиците "Любен Каравелов" и "Тодор Александров".
Служителите на реда се заеха и с рязането и отстраняването на дървото. След това движението в района беше възстановено.