Видинският владика Пахомий откри паметник на отец Йордан, помагал и на комунисти и фашисти по време на Септемврийското въстание,23

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Най-човечният свещеник в историята на Монтана - така ще бъде запомнен протойерей Йордан Попов /1881 – 1959/, чийто паметник бе осветен днес от Негово Високопреосвещенство видинския митрополит Пахомий. Кметът на Монтана Златко Живков, председателят на Общинския съвет Иво Иванов, скулпторът Александър Хайтов, наследници, духовници, управници и граждани поднесоха цветя пред монумента, издигнат в Попската градинка пред храм „Св. Св. Кирил и Методий". Отец Йордан е предстоятел на храма по време на Септемврийското въстание през 1923 година. Мястото за паметника е посочено от Негово Светейшество българският патриарх Даниил преди близо 4 години, докато бе митрополит на Видинска епархия.

„Протойереи Йордан Попов е велик свещеник, които не се изплаши от комунистическата власт и се изправи срещу неправдата тогава, когато Бога беше забравен. Той отстоя твърдо вярата си и се погрижи за ранените, за заблудените и за спасението на техните души, заяви в обръщението си Дядо Владика. Той припомни колко много свещеници са били жертви на комунистическия режим и ни призова да не ги забравяме, защото лесно можем да се подхлъзнем отново. Също така обърна внимание върху това, че все още села, общини и улици носят имената на участници в събитията от мракобесните времена на комунизма като Гаврил Геново, Георги Дамяново, Замфирово и др.

„Смело мога да нарека отец Йордан наш духовен лидер и пример", заяви на откриването кметът на Монтана Златко Живков и обърна внимание на спомените на протойерея от септемврийските събития в град Фердинанд и околията. Те са ясно свидетелство за времето и тежките времена, в който се намира България между двете световни войни, както и за личността на този български духовник, който без страх е защитавал не само вярващите, а всички потърпевши. Той благодари на наследниците и на скулпторът Александър Хайтов, за това което са направили за Монтана.

„Дядо ми се е опитвал да опазва паството си и мирът в държавата, разказва Николай Илиев – внук на протойерей Йордан Попов. Той си спомня за него като за остроумен човек, за когото е най-важно общото добруване."

„Пазете природа и отношенията между хората чисти, този завет се предава от поколение на поколение семейството, разказва правнукът Георги Илиев. Това е научил това от дядо си летецът Богдан Илиев – син на протойерея.

А по какъв странен начин се срещат противоположностите се вижда и в самия паметник. Гранитът от които е изработен оброчния кръст е остатък от паметника на Ленин в София след разглобяването му преди повече от 30 години. Така нещо от комунизма става част от паметника на свещеника.

„Отец Йордан се опитваше да примирява непримиримите неща – въстаниците и войската - комунисти и фашистите. Добронамерен и изключително добронамерен човек", така го е и пресъздал скулпторът Александър Хайтов.

Паметникът е във формата на оброчен кръст, върху които е монтиран бронзовият барелеф на протойерей Йордан Попов. Под него стоят думите му „Повече себеотрицание, повече любов, повече работа за общото Отечество"