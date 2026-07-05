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Видинският владика Пахомий откри паметник на отец Йордан, помагал и на комунисти и фашисти по време на Септемврийското въстание,23

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Издигнаха паметник на отец Йордан, който се бореше за мир по време на Септемврийското въстание Снимка: Камелия Александрова

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Най-човечният свещеник в историята на Монтана - така ще бъде запомнен протойерей Йордан Попов /1881 – 1959/, чийто паметник бе осветен днес от Негово Високопреосвещенство видинския митрополит Пахомий. Кметът на Монтана Златко Живков, председателят на Общинския съвет Иво Иванов, скулпторът Александър Хайтов, наследници, духовници, управници и граждани поднесоха цветя пред монумента, издигнат в Попската градинка пред храм „Св. Св. Кирил и Методий". Отец Йордан е предстоятел на храма по време на Септемврийското въстание през 1923 година. Мястото за паметника е посочено от Негово Светейшество българският патриарх Даниил преди близо 4 години, докато бе митрополит на Видинска епархия.

„Протойереи Йордан Попов е велик свещеник, които не се изплаши от комунистическата власт и се изправи срещу неправдата тогава, когато Бога беше забравен. Той отстоя твърдо вярата си и се погрижи за ранените, за заблудените и за спасението на техните души, заяви в обръщението си Дядо Владика. Той припомни колко много свещеници са били жертви на комунистическия режим и ни призова да не ги забравяме, защото лесно можем да се подхлъзнем отново. Също така обърна внимание върху това, че все още села, общини и улици носят имената на участници в събитията от мракобесните времена на комунизма като Гаврил Геново, Георги Дамяново, Замфирово и др.

„Смело мога да нарека отец Йордан наш духовен лидер и пример", заяви на откриването кметът на Монтана Златко Живков и обърна внимание на спомените на протойерея от септемврийските събития в град Фердинанд и околията. Те са ясно свидетелство за времето и тежките времена, в който се намира България между двете световни войни, както и за личността на този български духовник, който без страх е защитавал не само вярващите, а всички потърпевши. Той благодари на наследниците и на скулпторът Александър Хайтов, за това което са направили за Монтана.

„Дядо ми се е опитвал да опазва паството си и мирът в държавата, разказва Николай Илиев – внук на протойерей Йордан Попов. Той си спомня за него като за остроумен човек, за когото е най-важно общото добруване."

„Пазете природа и отношенията между хората чисти, този завет се предава от поколение на поколение семейството, разказва правнукът Георги Илиев. Това е научил това от дядо си летецът Богдан Илиев – син на протойерея.

А по какъв странен начин се срещат противоположностите се вижда и в самия паметник. Гранитът от които е изработен оброчния кръст е остатък от паметника на Ленин в София след разглобяването му преди повече от 30 години. Така нещо от комунизма става част от паметника на свещеника.

„Отец Йордан се опитваше да примирява непримиримите неща – въстаниците и войската - комунисти и фашистите. Добронамерен и изключително добронамерен човек", така го е и пресъздал скулпторът Александър Хайтов.

Паметникът е във формата на оброчен кръст, върху които е монтиран бронзовият барелеф на протойерей Йордан Попов. Под него стоят думите му „Повече себеотрицание, повече любов, повече работа за общото Отечество"

Издигнаха паметник на отец Йордан, който се бореше за мир по време на Септемврийското въстание
Издигнаха паметник на отец Йордан, който се бореше за мир по време на Септемврийското въстание
Издигнаха паметник на отец Йордан, който се бореше за мир по време на Септемврийското въстание
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