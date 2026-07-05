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Джигит с БМВ бяга от полицията в Хисаря, спътникът му пробва да духне, докато свалят номерата му

Никола Михайлов

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Регистрационен номер. Снимката е илюстративна. Снимка: Архив

Районният съд в Пловдив наложи на двамата мъже глоби от по 750 и 600 евро

Джигит се сдоби с глоба, след като си спретнал гонка с полицията по улиците на Хисаря. След като в крайна сметка успели да го спрат, негов човек опитал да избяга с автомобила и по този начин да го спаси от дерегистрация. 

На 5 март м.г. служители на реда поискали да проверят документите на водач на "БМВ 320" на бул. "Иван Вазов" в града. Подали звуков и светлинен сигнал от патрулния автомобил, но вместо да спре, шофьорът дал газ, като униформените го гонили с включени светлини по няколко различни улици. 

Заради случилото се, вече на ул. "Георги Раковски", полицаите пристъпили към изземане на регистрационните номера на БМВ-то. Близък на шофьора опитал да им попречи, като запалил двигателя и се приготвил да потегля, но бил спрян. 

Изправени пред Районния съд в Пловдив двамата мъже са си признали и са сключили споразумение с прокуратурата, което е одобрено от магистратите. Те са договорили глоби - 750 евро за шофьора и 600 за другия. 

Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Регистрационен номер. Снимката е илюстративна. Снимка: Архив

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