Доброволец в търсенето на децата, погълнати от Струма: В тази част реката има вир - дълбок и опасен

Любослав Ковачки и Малин Попов от Кюстендил откриха телата на братчето и сестричето, които се удавиха в петък

Кметът на Дупница, откъдето е загиналото семейство, обяви 3-дневен траур от понеделник

Дупница потъна в скръб след смъртта на четирима души, удавени в река Струма. В буйните води край село Пастух живота си загубиха баба и дядо, на 62 и 67 г., и двете им внучета - сестричка на 8 г. и нейното братче на 11 г.

Ако може да се говори за герои в тези черни за семейството часове, то това са двамата доброволци Любослав Ковачки и Малин Попов от Кюстендил. Заедно с пожарникаря Стоян Стоянов от районната служба в Кюстендил те откриха телата на двете деца.

В петък възрастните решили да заведат трите си внучета на 6, 8 и 11 г. на пикник край реката в района на Пастух. Мястото е добре познато от години и посещавано от стотици хора за почивка. Там има десетина къщи за гости, а често туристите влизат в реката, за да плуват. Над брега се извисява огромна скала, по която има спуснато въже. Много хора се качват по въжето на скалата и оттам се хвърлят във вира.

Кметът на община Невестино, на чиято територия е тази част от реката, е издал забрана за къпане в реката, язовирите и водоемите. На мястото

преди повече от месец е била поставена табела, че къпането е забранено, но сега тя липсва

Децата и възрастните са били на брега на пикник, когато едно от тях влиза във водата. Бързо обаче течението го понася. Дядо му и баба му, както и братчето му се втурнали да го спасяват, но те също били понесели от буйните води. В издирването се включиха и водолази.

Най-малкото момченце, което им е братовчед, останало на брега и се изплашило. Позвънило по телефона на баща си. Той пък го насочил как да излезе на шосето и да спре кола. Детето спазило инструкциите и спряло първата преминаваща кола.

Така бил подаден сигнал на тел. 112 около 17,30 ч в петък. Веднага е организирана акция по издирването на възрастните и децата. Освен полицаи, пожарникари, водолази, участваха и десетки доброволци. Сред тях бяха Малин Попов, на 49 г., и Любослав Ковачки, на 36 г., от Кюстендил. Двамата са гмуркачи и се включиха в акцията. Успяха да открият първо момиченцето в петък около 22 ч, а на следващия ден, около 18 ч, намериха и момченцето.

"От години не гледам и слушам новини. Обади ми се Малин, за да ми каже за трагедията. Беше сигурен, че с нашите умения можем да помогнем. Проведох няколко разговора с пожарникаря Стоян Стоянов, с когото се познаваме. Той ми обясни ситуацията, консултирал се е с директора на ОДМВР-Кюстендил, казал му е какви възможности имаме и той се е съгласил да се включим в издирването във водата.

Няма от какво да ме е страх. С Малин сме приятели от години, работим много добре и координирано заедно. Имаме си доверие. Пожарникарят Стоян Стоянов, с когото също сме добри познати, през цялото време ни напътстваше, следеше ни и ни даваше указания.

Плувал съм в тази част на Струма, но не във вира, защото знам, че е много дълбок и опасен. Рибар съм и познавам реката, както и подстъпите до вировете. Почти сигурен бях, че три часа по-късно, при тези обстоятелства, вече не може да търсим живи хора, но С лодки бе обиколен районът, където водата е завлекла четиримата.

преди години един дядо ми каза: "Най-лошо е в земята да сложиш празен ковчег."

Затова бяхме длъжни да намерим децата, поне малко утешение за родителите, да си ги прегърнат за последно и да си ги изпратят", разказа пред "24 часа" Любослав Ковачки.

С включването им в търсенето се разширява периметърът. На брега пожарникарят Стоянов, както и други полицаи и пожарникари са ги следели и са били подготвени веднага да се включат, ако нещо се случи с доброволците.

Приятелят му Малин Попов пък е бил привързан с въже при гмуркането, за да е в безопасност. Мястото на вира е било с много корени, бързо течение и дълбоко около 3 метра.

"Имахме добра комуникация с Любо и Стоян, те ме контролираха и насочваха. Разпределяхме си кой какво ще прави. Успях да вляза в подмолите под скалите, където водолазите не успяват, заради кислородните бутилки на гърба, които пречат да влязат в тесни процепи между скалите. Те също така са ограничени във времето, в което са под вода, заради обема на бутилките.

Аз използвах моя т. нар. Драга с компресор за въздух. Има дълъг маркуч и позволява по-голям радиус на търсене", разказа Малин Попов.

Така само за по-малко от два часа в петък около 22 ч той намира тялото на момиченцето в средата на вира, все още не е било потънало.

"Към 1 ч след полунощ прекратихме издирването на момченцето, защото вече

беше много късно, тъмно, реката беше пълноводна и мътна и беше невъзможно да продължим дори и на фенери

Във водата нищо не се виждаше, човек губи ориентация. На следващата сутрин подновихме търсенето. Следобед открихме и момченцето, малко по-надолу, то беше на дъното, на около 3 метра дълбочина", допълва разказа си Малин.

Любо пък казва, че видимостта във водата е била не повече от метър, затова са се движили бавно, за да не пропуснат нещо. Към 18 ч в събота намират и момченцето.

"Надявам се никога повече да не участваме в такава издирвателна акция. Голяма трагедия за семейството! Потресени сме! И друг път сме били доброволци в търсене на изчезнали хора, но за първи път търсим деца в река", казват двамата кюстендилци.

Смятат, че при такава трагедия герои няма. Допълват, че десетките други участници в акцията също са положили усилия да открият децата и че сами двамата ще им е било трудно да се справят без навигация и логистика от брега.

Любо казва за себе си, че е рибар по рождение. Участва в националния отбор по риболов и има много купи и медали от състезания. Баща му е лекар и той му помага в административната част и логистика в кабинета. Малин пък има магазин в Кюстендил. И двамата от деца обичат да плуват и да се гмуркат.

За хората от Дупница, откъдето е почерненото семейство, те са герои, защото са успели да намерят децата в опасните водовъртежи на реката.

Кметът на Дупница Първан Дангов обяви тридневен траур в общината от понеделник.

"В тези тежки дни цялата общност скърби заедно с тях и споделя болката от тази огромна човешка трагедия. При нужда община Дупница ще окаже и финансова подкрепа на близките във връзка с предстоящите погребални церемонии", каза кметът.

В знак на почит към паметта на децата и от уважение към скръбта на семейството тържественото приключване на учебната година в тяхното училище "Св. Климент Охидски", насрочено за 7 юли, се отменя.