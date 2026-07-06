Трима на съд за смъртта на 8-годишния Иван заради скъсани колани на парашут

Прецизираха обвиненията на капитана, моряка и управителя на фирмата, тримата съжаляват за инцидента, но не признават вина

Трагедията в Несебър, както и други инциденти с рискови атракциони миналото лято, доведоха до законодателни промени

На финала е разследването за инцидента с парасейлинг в Несебър от август 2025 г., при който загина 8-годишният Иван от Разлог.

Преди дни бяха предявени новите, прецизирани обвинения, повдигнати на 44-годишния капитан на лодката Христо Раев, на 46-годишния моряк Камен Тенев и на 53-годишния Петко Стефанов, касиер на фирмата "Венис Марина", стопанисваща водния атракцион. Следващите стъпки са внасяне на обвинителния акт в съда и насрочване на разпоредително заседание.

Ужасната трагедия става около 13 часа на 18 август, когато Иван Делинов се качва с майка си Мария на парашут, теглен от лодка.

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Минути след като майката и детето се издигат на около 50 м височина, обезопасителните колани на момченцето се късат и то пада в морето. От силния удар във водната повърхност Иван загива на място. По-късно извършената съдебномедицинска експертиза установява, че тежка гръдна травма е довела до смъртта му. Родителите на малкия Иван и техният адвокат по време на бдение в родния Разлог в памет на детето

Тримата са обвинени за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност. За това престъпление законът предвижда затвор от 1 до 6 г. Това е парадоксално, тъй като към момента на инцидента с парасейлинга правила за безопасност липсват, коментира адвокат Благой Потеров, защитник на моряка Камен Тенев. Според опитния юрист няма правила, които да са нарушени, и нарушението да е в причинна връзка, след като

към момента тогава липсва регламентация на парасейлинга като дейност

Това е основният му мотив, както и на колегите му юристи Радослав Николов, Петър Димитров и Ваня Радиева да настояват за преквалифициране на обвиненията в "причиняване на смърт по непредпазливост".

В крайна сметка обаче обвиненията са прецизирани, но правната квалификация остава същата - по чл. 123, ал.1 от НК. Тя обаче може да бъде променена в хода на съдебното следствие. Обвиняемите изказват огромно съжаление за трагедията, но никой не признава вина, поне засега.

"Прокуратурата е конкретизирала кои нормативни разпоредби счита за нарушени. Това е обичайна практика в досъдебното производство, когато с напредване на разследването бъдат събрани допълнителни доказателства", коментира пред "24 часа" адвокат Ваня Радиева, защитник на Христо Раев.

Дали обаче тези задължения действително са били лични задължения на капитана и дали между тях и настъпилия трагичен резултат съществува пряка причинно-следствена връзка, е въпрос, по който ще се произнесе съдът. "Това е изключително тежък и трагичен инцидент за всички засегнати. Именно поради това считам, че Тримата, срещу които ще бъде внесен обвинителният акт в съда, и ще бъде насрочено разпоредително заседание.

отговорността следва да бъде индивидуализирана много прецизно,

а не да се приема, че всяко лице, участвало в дейността, автоматично носи наказателна отговорност за настъпилия резултат", казва Радиева.

Още в първите дела за мерките за неотклонение подобно мнение изрази и колегата Благой Потеров. Той намекна, че докато тримата обвиняеми лежат в ареста, истинските виновници за трагедията са на свобода.

"Напълно логично е при такъв инцидент да се търси отговорност от управителя на фирмата. Защо това не се прави", пита и адвокат Радослав Николов, защитник на Петко Стефанов, назначен във фирмата като касиер. Според прокуратурата обаче Стефанов е бил основният, който се е занимавал с парасейлинга - отговарял за администриране, подбор на работници, годност на съоръженията. Защитата на Стефанов е категорична - липсва правен регламент, въз основа на който назначеният за касиер да е длъжен да извършва контрол на дейността.

Да се търси отговорност от повече хора, настояваха и близките

на загиналото дете. Пред "24 часа" адвокатът на родителите Трифон Грудев припомня, че е било направено искане за разширяване кръга на обвиняемите, тъй като не е обследвана отговорността на управителя на фирмата, възложител на услугата парасейлинг.

"Венис Марина" е собственост на Стефани Симеонова, дъщеря на застреляния преди 9 г. бизнесмен Веселин Стоименов - Весо Дебелия, който се свързваше с ВИС-2. Към момента на инцидента с малкия Иван управител на фирмата е Иван Лещарски, припомнят запознати.

От разследването става ясно, че цялото седло, което представлява захващащо приспособление за обезопасяване и сигурност, е било прокъсано и видимо компрометирано и в негодно състояние. Не само двата колана, а и затягащият и облегалката били накъсани, твърдят от прокуратурата.

Установяват се още нарушения на Наредбата за плаването и граничния режим във вътрешни морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях.

Според наредбата екипажът се състои най-малко от двама, като

поне единият е инструктор по парасейлинг

В случая на лодката не е имало такъв, не е направен инструктаж на клиентите преди качването, няма и подписана декларация от родител, когато атракцията се ползва от непълнолетни.

Трагедията в Несебър, както и други инциденти с рискови атракциони миналото лято, доведоха до законодателни промени. Въведена бе задължителна регистрация на доставчиците в публичен електронен регистър към Министерството на туризма, наложено бе изискване всяко съоръжение, оборудване и екипировка да има паспорт, в който да се вписват извършените прегледи, ремонти и модификации.

"Синът ни искаше да стане полицай като баща си, за да хваща лошите. Знаеше, че има добри и лоши хора", казва през сълзи майка му Мария на бдение в Разлог в памет на детето. Иван обожавал морето и цяла година събирал пари за лятната си почивка в Несебър.