Битката на градовете за “Евровизия” - кой е най-подходящият домакин?

Къде ще се проведе "Евровизия" догодина? Този въпрос вълнува феновете, откакто Дара спечели конкурса, а отговорът ще стане ясен до края на юли. Четири града влязоха официално в битката да бъдат домакини на престижния песенен конкурс. В петък София, Пловдив, Варна и Бургас подадоха финално документи и концепции как може да организират събитие от такъв огромен мащаб. А от днес работна група ще оценява кандидатурите по строгите критерии, съобразени изцяло със стандартите на Европейския съюз за радио и телевизия.

Капацитет на залата, добра инфраструктура, достатъчно места за настаняване, локации за съпътстващи събития и, разбира се, сигурност и финансиране са сред основните изисквания, които трябва да бъдат покрити.

Едно е сигурно обаче - където и да се проведе престижният песенен конкурс у нас, това ще бъде истинско световно събитие. Вече стана ясно, че Канада за първи път ще участва на "Евровизия" догодина. Дебютът на страната ще бъде именно у нас. А канадците са сред най-големите почитатели на песенната надпревара в света. Доказателство за това е, че по време на последните издания на събитието страната се класира в топ 3 на категорията за гласуване "Останалата част от света", а феновете изкупуват хиляди билети, за да присъстват на концертите на живо.

Освен че до края на месеца трябва да стане ясно в кой град ще се проведе конкурсът, до 30 август трябва да има назначен изпълнителен продуцент, творчески директор и ръководител-шоу. В началото на септември се очаква да има и подписан договор със залата, а до 30-и трябва да има разпределение на важните пространства във и около избраната зала - къде ще бъде пресцентърът, гримьорни, костюмни помещения, VIP зона и т.н.

Малко по-късно - до 10 октомври, ще се направи и прогнозен бюджет и модел на финансиране.

Въпреки че много хора се вълнуват най-вече кои ще бъдат водещите на събитието, това ще стане ясно чак догодина. Изборът им, както и за екипа, който ще напише сценария, ще започне през ноември и ще приключи през април. Впрочем вече най-успешният ни тенисист Григор Димитров изяви желание да бъде водещ, като намекна, че може да си партнира и с канадската актриса с български корени Нина Добрев.

Все още не са ясни точните дати, на които ще се проведе "Евровизия", но билети за шоуто ще се продават от януари.

София: 2 кръга с локации, арената с най-много места, службите бдят за сигурността

Пътека за пешеходци над булеварда ще свърже залата със "София Тех парк", "Витоша" става тюркоазена до НДК, а щафетата от Виена ще се предаде в Народния театър, проектиран от австрийски архитект. Работното мото е "Място, където всеки глас има значение"

Тюркоазеният килим, който бележи началото на финалите на "Евровизия" ще бъде разпънат пред НДК

Столичната община вече е привлякла сериозни партньори, за да гарантира, че градът ще е най-добрият домакин. Сред тях са НДК, Национална спортна база, "София Тех парк", ДАНС, НСО, международното летище "Васил Левски" и др. Има и работно мото, с което кандидатства за домакинството: "София - място, където всеки глас има значение". И няколко локации за основните прояви по време на "Евровизия", както се изисква.

"За първото събитие - предаването на щафетата от тазгодишния домакин Виена, предлагаме да се състои в Народния театър "Иван Вазов". Не само защото залата отговаря на всички изисквания, но и защото правим архитектурна връзка между Виена и София - знаете, че архитектът, проектирал Народния театър, е австриец", обясни зам.-кметът на София по култура и туризъм Ирина Дакова. Предаването на щафетата трябва да се случи в края на декември - началото на януари.

Следващото голямо събитие е тюркоазеният килим. Той трябва да е с дължина 200 - 300 м и ширина 5-8 м. София предлага да се разпъне от метростанцията на булевардите "Витоша" и "Патриарх Евтимий" до НДК.

Пред самия дворец ще има голяма сцена, за която също има специфични изисквания. Трябва да се разположи и голяма шатра, събитието е с публика. "Организаторът на "Евровизия" - Европейският съюз за радио и телевизия (EBU), изисква специален режим за достъп по подобие на този на летищата. Това означава, че ще се преминава през пропускателни пунктове, а всички локации ще трябва да бъдат оградени. От всички градове - кандидати за домакини, в това отношение София е най-сигурният град. Имаме голям опит с организацията на такива събития, например европредседателството, по време на което столицата беше домакин на делегации от цял свят. Организацията на събитие като "Евровизия" изисква сериозна координация между всички институции и службите за сигурност, за да се осигури безпроблемното провеждане на конкурса, а ние имаме солиден тренинг", подчерта Дакова. Зам.-кметът на София по култура и туризъм Ирина Дакова

Именно доц. Лъчезар Милушев, който по време на европредседателството отговаря за сигурността в НДК - тогава основна сграда на проявите, в момента е зам.-кмет по сигурността на София.

Друго сериозно предимство на столицата е, че няма да има нужда да се командироват служители на различни ведомства, за да се осигури високо ниво на сигурност.

По време на тюркоазения килим, с който стартират финалите на конкурса, ще има и коктейл. Той ще бъде в НДК.

"Предлагаме два кръга с локации, в които ще се провеждат всички събития и самият конкурс. Единият е районът около НДК, а другият - около зала "Арена София". Разстоянието с кола от НДК до залата е 15 минути, а от летището до НДК - 30 минути", обясни Дакова.

Общината има уверение от спортното министерство и от Национална спортна база, че името на "Арена 8888" ще бъде сменено временно за периода на "Евровизия". Дакова е категорична, че това е единствената зала у нас, която може да покрие всички изисквания на организаторите - не само за вместимост, технически параметри, но и съблекални, гримьорни, изнесено студио за 1000 журналисти и др.

Цялото пространство около залата ще се използва за разполагане на различните екипи. Ще се ползва и "София Тех парк", където освен голямата зала "Джон Атанасов" има много зелени площи и паркинг. Освен това общината планира да изгради специална пешеходна пътека над пътното платно, която да осигури бърза и безопасна връзка между залата и "София Тех парк".

За "Евровизия" ще се използват още теренът на "Червено знаме", както и балонът, който е там.

По време на финалите ще има и специален режим на движение около залата, вероятно автомобилите ще бъдат спрени. EBU имат изискване всички лица, свързани със събитието, да се превозват с шатъли от хотелите до различните локации, разказа Дакова. Другият централен кръг освен НДК и района около него включва общинският регионален център за съвременни изкуства "Топлоцентрала" в Южния парк - там ще се провеждат нощните събития.

Евроселището ще се разположи около НДК, след като приключи събитието с тюркоазения килим. На големи монитори ще се излъчват финалите, ще има павилиони за продажба на артикули на конкурса, храна и напитки.

"Планираме доста събития на открито в сърцето на София сред много зеленина. В нашата кандидатура залагаме на зелените политики - ограничаване употребата на пластмаса, използване на депозитни чаши и бутилки за многократна употреба, разделно събиране на отпадъците. Залагаме и на зелен градски транспорт - освен метрото, знаете, че до залата стигат линии на електротранспорта и се надявам да успеем да обновим част от превозните средства, които се движат по тях - електробусите", казва Дакова.

Столицата покрива и още едно условие на организаторите - да осигури 3000 места за спане на всички, свързани с конкурса. Въпреки че още щом Дара спечели "Евровизия", високият клас хотели в града се оказали резервирани веднага за догодина, а цените на местата, които се отдават през различни платформи, скочиха няколко пъти.

София трябва да осигури и около 800 доброволци, които да преминат обучение. Управата вярва, че има достатъчно млади хора, които да се включат и да помогнат градът да се представи като блестящ домакин. Основен хотел на събитието ще е "Милениум", но хора, свързани с конкурса, ще се настаняват в "Хилтън", хотели по бул. "Цариградско шосе" и др.

"Целият културен календар на София ще бъде съобразен с "Евровизия" и ще е посветен на 20-годишнината от влизането на България в ЕС. Знаете, че обичайно обявяваме културния календар през януари, тази година това ще се случи още наесен. Събитията, които ще са част от него, ще са ясни до декември - януари и ще осигурим богата програма от съпътстващи културни събития. Това е моментът, който трябва да използваме София да покаже всички богатства, които притежава", подчерта Дакова.

Един от големите козове на Бургас е, че всичко е на ръка разстояние. Малко европейски градове могат да предложат толкова компактна организация на събитие от този мащаб.

Бургас: Всичко е на ръка разстояние, има добра инфраструктура и опит от старта на "Джирото"

Чар край морето, по-широка от софийската зала, сигурност, отдадени доброволци и фестивална култура са още сред плюсовете на града. Наблизо е и Истанбул - най-големят авиохъб в Европа

Бургас влиза в надпреварата със самочувствието на град, който може да организира такова мащабно събитие. Освен инфраструктура, икономика, географско положение изтъква опита си при осигуряването на логистика за други големи международни форуми, последният от които бе стартът на колоездачната обиколка на Италия. Плюс чар.

“Кандидатурата ни за домакинство на “Евровизия” не бе просто емоционална реакциция след побледата на Дара, а реално съобразено желание с възможностите на града и региона. Ще дадем всичко от себе си за перфектното протичане на “Евровизия”, ако получим домакинството”, казва кметът Димитър Николов.

Плюс за града е, че предлага съчетание от модерна инфраструктура, опит от мащабни събития, отговаряща на всички изисквания зала и уникални места за посещение наблизо. Има и категоричната подкрепа на обществеността, местните институции и бизнеса, както и от останалите 12 общини от областта.

Един от големите козове на Бургас е, че всичко е на ръка разстояние. Малко европейски градове могат да предложат толкова компактна организация на събитие от този мащаб.

Летището е само на около 10 минути от “Арена Бургас”, центъра, Морската градина, пристанището, а основните фестивални локации са в непосредствена близост една до друга. За минути с кола се стига до градове като Поморие, Несебър, Созопол, Приморско. Достатъчно голяма е хотелската база за настаняване в различни категории звезди. “А кратките разстояния означават по-малко време в транспорт, по-ниски разходи, по-висока сигурност и далеч по-добро преживяване за делегации, медии и публика”, обяснява кметът Николов.

“Арена Бургас” е най-новото многофункционално съоръжение у нас, проектирано по международни стандарти. Капацитетът ѝ е до 16 хил. зрители на терена и по трибуните за концерти и мащабни събития. Според експерти даже е с 27 м по-широка от най-голямата софийска арена, тъй като има и лекоатлетическа писта. Модерното съоръжение вече е доказало възможностите си с домакинства на европейски и световни първенства, а капацитетът и техническите параметри напълно отговарят на изискванията. Налице са и други големи зали, огромен паркинг, включително и за тирове.

Международна достъпност също е посочена в доводите да се иска домакинството на “Евровизия”. Бургаското летище е международно и близо до други 4 големи аеропорта - София, Варна, Пловдив и Истанбул. Особено стратегическо предимство е близостта до летището на Босфора, което е най-големият авиационен хъб в Европа с директни полети до над 300 дестинации по света. Това превръща Бургас в една от най-достъпните точки за пристигане на участници и гости от всички страни в конкурса.

Меломаните добре познават града от мащабни музикални събития. Сцените му са посрещали Robbie Williams, Lenny Kravitz, The Prodigy, Kasabian, Faith No More, Korn, Armin van Buuren, ZAZ и десетки други световни изпълнители. Фестивали като SPICE Music Festival, SOLAR Summer, Burgas and the Sea, Teen Boom Fest, Jazz in Burgas са го превърнали в една от музикалните столици на България.

“Така че “Евровизия” няма да попадне в непозната среда - тя ще стане естествена част от вече изградена фестивална култура”, казва Димитър Николов.

Това не е кандидатура само на един град, а на цяла общност. Освен институциите зад нея стоят университети, училища, културни организации, артисти, доброволци и местният бизнес. Бургас вече показа как в партньорство с бизнеса реализира програма за доброволно тематично брандиране на хотели, ресторанти, кафенета, туристически обекти и търговски пространства, която създаде единна визуална идентичност и ангажира максимално местната общност за “Джирото”.

Община Бургас разполага и с друго стратегическо предимство - иновативната дигитална платформа за доброволчество ihelp.bg. От 2 г. местната власт набира доброволци да помагат за големи събития, като световно първенство по джет ски 2026, световна купа по спортна акробатика, европейска купа по художествена гимнастика, фестивали и др.

Платформата е напълно достъпна на български и английски език. Наличието на интерфейс на английски позволява на чуждестранни студенти, както и на международни фенове на конкурса, които желаят да пътуват за събитието, да се регистрират и участват пълноценно, обогатявайки културното многообразие на екипа.

Телевизионната визия, която няма аналог, е другата гордост на Бургас. Морето, езерата, пристанището, Морската градина, остров Света Анастасия, мостът, конгресният център и модерната градска среда създават впечатляващ естествен декор. За аудиторията на “Евровизия” това означава разпознаваеми кадри, силна визуална идентичност и представяне на България, за да остане в паметта на милиони зрители.

Туристическият капацитет е огромен - наоколо има десетки хиляди хотелски легла и инфраструктура. На около 20 минути с кола е най-големият туристически комплекс у нас - Слънчев бряг, а цялото Южно Черноморие предлага огромен избор от места за настаняване на делегации, медии и фенове. Уникалното съчетание между море, Странджа планина, защитени езера с многообразие на птици и археология е рядка комбинация.

Зелената политика също се посочва като предимство за Бургас. Той е един от малкото BG градове, който отдавна работи в тази насока - 80% от градския транспорт е електрифициран, има и силно развита общинска система за велосипеди под наем, включително и електрически, веломрежа, система за разделно събиране на отпадъци.

В подкрепа на кандидатурата си Бургас не е пропуснал да отблежи и отлично работещия общински център за видеонаблюдение, който предоставя кадри от целия град на полицията и спешния център. За осигуряване на сигурността са монтирани 4000 камери в града - рекорд за България. Градският транспорт също е оборудван с камери, а с тези от съседните общини стигат до 5000.

Пловдив предлага не просто подходяща зала за провеждането на “Евровизия”, а цялостно преживяване, което съчетава култура, история и модерна инфраструктура.

Пловдив: дух и история в едно, тюркоазеният килим ще свързва Римския стадион и Античния театър

Вече беше културна столица на Европа, добрата акустика

в зала "Колодрума" е допълнително предимство

Пловдив предлага не просто подходяща зала за провеждането на “Евровизия”, а цялостно преживяване, което съчетава култура, история и модерна инфраструктура. Така кметът Костадин Димитров обобщава накратко защо градът е най-подходящият домакин за музикалния форум.

“Ако искаме една телевизионна продукция от подобен мащаб, можем да я организираме, но Пловдив предлага нещо много повече. Предлага дух, спомен и добавена стойност, която никой друг град не би могъл да осигури”, заявява той. И изтъква като аргумент наследството от 2019 г., когато Пловдив беше културна столица на Стария континент.

“След първата българска европейска столица на културата имаме нещо впечатляващо - изключително наситен културен календар, почти всяка вечер се провеждат по няколко събития, които привличат гости от България и чужбина. Не е случайно, че отчитаме близо 20% ръст на туризма, а индустрията в региона също расте”, подчертава кметът.

Зала “Колодрума” покрива всички технически изисквания на БНТ. “Местата са над 6000, но можем да увеличим броя им с допълнителни конструкции и да осигурим значително по-голям капацитет. Проведохме разговори и с архитектите, проектирали залата, и те потвърдиха, че тя отговаря на всички изисквания”, казва Димитров. Големият паркинг също може да се разшири.

Добрата звукова среда е още едно предимство на съоръжението. “Колодрума” разполага с много добра акустика, а това е изключително важен фактор за подобно събитие. Един разпилян звук може да създаде сериозни проблеми при излъчването, а в нашата зала няма подобен риск”, отбелязва той. “Локацията е отлична - в непосредствена близост са централната градска част, квартал “Капана”, Старият град и Международният панаир. Именно тези места оставят най-силното впечатление у всеки турист”, добавя Димитров.

Но концепцията на Пловдив не се изчерпва единствено със залата. “Говорим за поредица от емблематични сцени в целия град. “Колодрума” ще бъде голямата, около нея могат да се организират множество съпътстващи концерти, фестивали и културни прояви”, обяснява още кметът, за когото домакинството е възможност България да се представи пред света чрез своето културно и историческо наследство. “В Пловдив имаме Небет тепе, Античния театър, Стария град и уникална централна градска част - емблематични места. Те са уникална сцена и могат да превърнат събитието в истинско зрелище”, изброява той. И издава: имаме идея и за тюркоазен килим, който да свързва едни от най-емблематичните места в Пловдив - например маршрут от Римския стадион до Античния театър. Така бихме създали преживяване, което да остане в паметта на всички гости.

Убеден е и в капацитета на града, който отчита ръст на туристите, да посрещне десетки хиляди гости. Има около 15 хил. хотелски легла и над 220 заведения за хранене. Може да се осигурят шатъли между летище София и Пловдив, а градският транспорт да бъде подсилен с допълнителни линии и дори да е безплатен в деня на събитието.

Предимствата на Варна са международно летище, голяма хотелска база, морско пристанище, развита туристическа инфраструктура и значителен опит в посрещането на големи световни форуми

Козовете на Варна: Дара, туризмът, морето. Проблем са местата в двореца на спорта

Варна официално заяви амбицията си да бъде домакин на песенния конкурс “Евровизия” след историческата победа на Дара - сред първите градове, обявили намерението си да кандидатстват. Победителката е родена именно в морската столица, изтъква кметът Благомир Коцев, така че заявката е напълно логична.

Богато културно наследство, силен туристически потенциал, утвърдена международна сцена и младежки дух са сред предимствата на Варна, които я правят естествен претендент за домакинството. Кметът подчертава и дългогодишния опит на града в организирането на международни културни прояви, сред които фестивалът “Варненско лято”, който тази година отбелязва 100 г.

Предимствата са международно летище, голяма хотелска база, морско пристанище, развита туристическа инфраструктура и значителен опит в посрещането на големи световни форуми, а именно това са основните критерии, които организаторите оценяват при избора на домакин. Да не пропускаме, че участници и туристи могат да видят именно тук и най-старото злато в света.

Най-сериозното предизвикателство пред кандидатурата на Варна обаче е липсата на достатъчно голяма закрита зала. Най-голямото съоръжение в града - залата на Двореца на културата и спорта, побира около 6000 зрители, докато изискванията на European Broadcasting Union обичайно предвиждат зала с капацитет най-малко 10 000 места за провеждането на конкурса. Освен подходяща зала кандидатите трябва да гарантират възможност за телевизионното производство на трите концертни вечери, достатъчно пространство за сцената, грийнрум, пресцентър, мерки за сигурност, транспортна достъпност. С изискванията за настаняване на хиляди гости и богата съпътстваща културна програма градът има пълния потенциал да се справи.

В сериозната конкуренция Варна разчита на силния символичен аргумент, че именно тук започва пътят на Дара към голямата сцена и прави морската столица естествено място за първата “Евровизия”, организирана в България.