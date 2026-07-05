Съветник на президента Илияна Йотова спаси дете в морето в Гърция (Видео)

Съветникът по спортните въпроси на президента Илияна Йотова Георги Александров спаси дете от сериозна неприятност по време на семейната си почивка в Гърция, съобщи Спортал.

Георги Александров, който е бивш състезател и треньор по кану-каяк, успя да спаси 12-годишно румънско момиче, което бе навлязло само с паделборн на 3,5 мили от брега в Ситония.

Георги Александров забелязал бедстващото момиче по средата на дистанцията до Касандра. След още 2 мили вятърът можеше да отнесе детето в открито море. Александров веднага достигнал до нея с моторница, след което я извадил невредима на брега.

"Още един щастлив ден. Спасихме едно 12-годишно момиченце. Падълборд бе излязъл навътре в морето при offshor вятър. Без спасителна жилетка, без вода, на 4 км от брега. Не влизайте в морето без жилетка, телефон, въже и приятел. При този вятър за 15 минути дъската навлезе на 4 км в морето. При тази ситуация мога да отида да помогна или да извикам моторница, за да го извади", каза Георги Александров във видео, което публикува след успешната спасителната акция.