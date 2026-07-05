ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Командващият силите на САЩ в Европа: От България н...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23171892 www.24chasa.bg

Съветник на президента Илияна Йотова спаси дете в морето в Гърция (Видео)

5640
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Георги Александров

Съветникът по спортните въпроси на президента Илияна Йотова Георги Александров спаси дете от сериозна неприятност по време на семейната си почивка в Гърция, съобщи Спортал.

Георги Александров, който е бивш състезател и треньор по кану-каяк, успя да спаси 12-годишно румънско момиче, което бе навлязло само с паделборн на 3,5 мили от брега в Ситония.

Георги Александров забелязал бедстващото момиче по средата на дистанцията до Касандра. След още 2 мили вятърът можеше да отнесе детето в открито море. Александров веднага достигнал до нея с моторница, след което я извадил невредима на брега.

"Още един щастлив ден. Спасихме едно 12-годишно момиченце. Падълборд бе излязъл навътре в морето при offshor вятър. Без спасителна жилетка, без вода, на 4 км от брега. Не влизайте в морето без жилетка, телефон, въже и приятел. При този вятър за 15 минути дъската навлезе на 4 км в морето. При тази ситуация мога да отида да помогна или да извикам моторница, за да го извади", каза Георги Александров във видео, което публикува след успешната спасителната акция.

Георги Александров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики и началото на телефонната революция