България може да се възползва от скандала между Полша и Украйна, за да летят МиГ-29

Военният министър Димитър Стоянов търси варианти за ремонт на изтребителите на срещата на НАТО в Анкара

България може да се окаже печеливша от скандала между Полша и Украйна, след като Варшава отказа да даде своите изтребители МиГ-29 на Киев.

Българските ВВС ще опитат да получат части и двигатели от Полша, за да могат българските МиГ-29 да продължат да летят поне до 2030 г., разказаха пред “24 часа” военни. Като разговори между министрите на отбраната Димитър Стоянов и полския Радослав Шикорски предстоят на срещата на върха на НАТО в Анкара във вторник и сряда.

България ще продължи да поддържа МиГ-29 до 2030 г., защото дотогава обучаващите се на F-16 пилоти няма да са готови да поемат пълноценно бойно дежурство, обясни преди седмица Стоянов в интервю пред “24 часа”. Поддръжката обаче става все по-трудна поради липса на части, като във ВВС вече се принуждават да

прибягват до “канибализъм” – свалят части от нелетящи изтребители, за да поддържат

годни летящите самолети.

Официално нашите ВВС разполагат с 15 изтребителя МиГ-29. Реално обаче от тях летят едва шест, а останалите са приземени и се ползват за източник на части за останалите. Към българските изтребители имаше интерес от страна на Украйна в началото на войната срещу Русия, но България отказа да даде самолетите, защото оставахме без собствена изтребителна авиация. Първите осем F-16 бяха получени едва през миналата година.

Един от основните проблеми, който България не може да реши със собствени сили обаче, е изтичането на ресурса на двигателите на изтребителите МиГ-29. Именно заради това Министерството на отбраната планира да обяви обществена поръчка за ремонт на самолетни двигатели на стойност над 26 млн. евро. Като плановете на МО са първите 2 млн. евро по такъв договор да бъдат платени още тази година. За последно българските ВВС ремонтираха двигатели в Полша през 2023 и 2024 г.

Нови двигатели за българските МиГ-29 обаче може да бъдат осигурени и от запасите на някоя от държавите в НАТО, които все още експлоатират тези съветски изтребители и имат части на склад. Още през 2023 г. обаче Словакия даде своите МиГ-29 на Украйна, за да помогнат за отбраната срещу Русия. Тогава и Полша дари 4 изтребителя от този модел на Киев и си запази ескадрила от 9 самолета.

Именно тези 9 МиГ-29 искаше да вземе Киев, но преди седмица Радослав Шикорски обяви, че сделката пропада. Причината е, че Украйна отказа да сподели свои технологии за производство на дронове и борба с безпилотни летателни средства. Първоначално в края на 2025 г. украинците били съгласни с полските искания, но впоследствие не са изпълнили обещанието си, твърдят от Варшава. Допълнително украинците искали Полша да модернизира за своя сметка изтребителите, които ще им даде.

Заради провала на сделката Радослав Шикорски обяви, че предпочита да даде старите полски изтребители за “рециклиране”.

Резервни части за МиГ-29 от Полша е била една от първоначалните опции пред българското Министерство на отбраната. Като военни твърдят, че

към ремонта на двигателите интерес били проявили

2-3 фирми Провалът на сделката между Украйна и Полша обаче отворил още по-големи шансове българските ВВС да намерят достатъчно части за нашите изтребители МиГ-29.

Официално от Министерството на отбраната нито потвърдиха, нито отрекоха пред “24 часа” за интерес към полските МиГ-29, които да бъдат ползвани за части. “Министерството на отбраната е отправило запитвания към няколко държави и очаква отговор по тях”, бе лаконичният отговор от министерството на запитване от репортер на “24 часа”.

Темата за намирането на части за българските МиГ-29 обаче ще бъде сред централните за българската делегация на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара, уточниха от МО. Срещата в турската столица ще е на 7 и 8 юли, като там страната ни ще бъде представлявана от премиера Румен Радев и министъра на отбраната Димитър Стоянов.

Паралелно с търсенето на варианти за спасяване на МиГ-29 България продължава да търси варианти за доставяне и на други бойни самолети. “Имаме нужда от втора ескадрила изтребители”, подчерта Димитър Стоянов пред “24 часа”. Той обаче уточни, че засега военните не разполагат с нужното финансиране за такава сделка. България е закупила 16 чисто нови изтребителя F-17 Block 70 от САЩ, като до момента в страната ни са пристигнали 8. Доставката на вторите осем обаче ще бъде леко забавена и те едва ли ще дойдат преди 2028 г.

Засега бойно дежурство продължават да носят старите изтребители МиГ-29, въпреки че ВВС вече на няколко пъти демонстрира и ползването на F-16. Новите самолети дори се включиха в съвместно учение на нашите ВВС и тези на Унгария, в което едновременно летяха унгарски “Грипен” и български МиГ-29 и F-16. Все още обаче пилотите за американските изтребители не са минали през пълното обучение, за да могат да носят бойно дежурство. Първоначалните прогнози бяха това да може да се случи към края на 2028 г. В интервюто си пред “24 часа” Димитър Стоянов обаче подчерта, че преди 2030 г. няма да е приключило обучението на пилотите за ползването на F-16 за атаки срещу цели на земята.

Преди седмица при инцидента с фалшивия сигнал за отвличане на самолета от Варшава за Израел от ВВС неколкократно подчертаха, че той е бил прехванат и придружен от двойка МиГ-29.