Екстрадират мъж от Първомай за многократно изнасилване на малолетната племенница на жена си

Посегателствата срещу детето били извършвани в периода, когато то било между 5- и 11-годишна възраст

Апелативният съд в Пловдив допусна екстрадицията на Сидер Ангелов от Първомай, търсен от Германия за сексуални престъпления срещу дете. Пострадалото момиче е било племенница на на жената, с която мъжът живеел.

Ангелов е бил задържан по Европейска заповед за арест, издадена от Окръжния съд в Кьолн. Немската държава го издирва, за да бъде съден по обвинения в "сексуално малтретиране на деца в седем случая, от които в един случай в съчетание със сексуално принуждение, а в останалите - с тежко сексуално малтретиране и с изнасилване, като в три от тях - без физически контакт". Според германското законодателство престъпленията се наказват със затвор до 15 г. Били са извършени в периода от летото на 2018-а до октомври 2024 г. и били придружени със заплахи, включително и на лелята на детето.

Очаква се до седмица Сидер Ангелов да бъде екстрадиран.