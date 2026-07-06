Президентът Илияна Йотова ще открие днес "Дни на математиката в София"

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Президентът Илияна Йотова ще открие днес Международната конференция „Дни на математиката в София". Това ще стане от 9,30 часа в зала „Проф. Марин Дринов" в централната сграда на Българската академия на науките, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Форумът, който се провежда под патронажа на президента, ще продължи от 6 до 10 юли и ще събере повече от 200 учени от над 30 държави.

Организатори на събитието са Институтът по математика и информатика при Българската академия на науките, Факултетът по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски" и Съюзът на математиците в България.