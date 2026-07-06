Защитата на европейските ценности ще обсъждат на форум в Алма матер

Двудневният международен семинар на тема „В защита на европейските ценности: силата на гражданското общество" ще бъде открит днес в аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски". Събитието ще започне в 9 ч. Това съобщиха от Икономическия и социален съвет (ИСС), който е съорганизатор на форума заедно с Европейския икономически и социален комитет и СУ.

Експерти от България и чужбина ще обсъдят защитата на европейските ценности в условията на променящи се икономически приоритети, нарастващия натиск върху демокрацията, ерозията на общественото доверие и предизвикателствата пред гражданското общество и медиите. Сред основните акценти са новият икономически компас на Европа, като участниците ще разменят мнения за намирането на баланс между конкурентоспособността, социалните права и устойчивостта. Друга тема засяга ролята на изкуствения интелект в подкрепа на комуникацията, противодействието на дезинформацията и разпознаването на фалшивите новини.

Форумът ще събере представители на европейските институции, националните икономически и социални съвети, организации на гражданското общество, академичната общност, журналисти, комуникационни експерти и официални гости от изпълнителната и законодателната власт.