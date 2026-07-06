Психиатър за случая с изчезналата Наталия: Целта е допълнително унижаване на майката

Скоро издирващите няма да могат да ги намерят

Той е планирал тази ситуация и се е подготвил доста добре

Ще се грижи за това дете, това ще бъде неговата разменна монета, заяви психиатърът д-р Веселин Герев в студиото на "Денят започва" по БНТ

"Малко или много ще се грижи за това дете, защото това ще бъде неговата разменна монета. Аз не мисля, че детето ще пострада, защото ако то пострада, него не го защитава нищо", каза д-р Веселин Герев.

За начина на действие на 40-годишният бивш партньор на майката на детето Герев коментира:

"Имаме вербално насилие, след което се преминава към физическо насилие и накрая се стига до отвличането на детето. Това е върхът на целия агресивен акт. Аз мисля, че скоро издирващите няма да могат да го намерят. Похватът на издирвания е такъв – той добре е познавал детето, емоционално е успял да се сработи с него, когато го е отвлякъл. Не е приложил някакви насилствени мерки, а агресия спрямо майката, и детето го е последвало. Той на практика е обещал на детето, че на него и на майката няма да се случи нищо, ако то изпълнява неговите напътствия. Този тип хора с проблеми със устойчивостта на характера – при тях нещата могат да бъдат както планирани, така и импулсивни. Всичко говори за това, че той е планирал тази ситуация и се е подготвил доста добре. Крайната цел е допълнително унижаване и емоционално малтретиране на майката ", добави той.

Седми ден продължава издирването на 11-годишната Наталия от варненското село Константиново и 40-годишният бивш партньор на майка ѝ Асен Симеонов.

Претърсват се гористи местности и населени места във Варненска област, за които има информация, че издирваните са минали оттам. Открита е предполагаема следа, че двамата са нощували в сградата на пустеещата гара в село Нова Шипка. Полицията заедно с доброволци е претърсила щателно района и съседното село Величково.

Снимките на Наталия и Асен са разпространени и в общините Долни чифлик и Дългопол. Те се намират западно от село Синдел, където се проведе мащабна полицейска акция. Обходени са и местностите около провадийското село Китен и дългополското село Аспарухово.

В акциите по издирването на 11-годишното момиче и пастрока му се използват термокамери, термодрон и джипове на доброволци.

От полицията призовават, ако бъдат забелязани издирваните, да не се предприемат действия, а да се звъни на телефон 112, тъй като мъжът може да бъде агресивен.