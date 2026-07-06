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Двама са загинали, а 24-ма са ранени при 17 тежки катастрофи през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта на ведомството.

В София са регистрирани три тежки и 18 леки, един човек е загинал, а двама са ранени.

От началото на месеца загиналите при катастрофи са четирима, а ранените – 125-ма. От началото на годината при пътни инциденти живота си са загубили 223-ма души, а пострадалите са 3885.

При сравнение с реалните данни за загиналите (196) през същия период на 2025 г. се отчитат 27 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 година.