Диана Дамянова: Със скандала за пътуванията на Пеевски ни отвличат вниманието от бюджета

Скандалът с евентуалните пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционната съдийка Десислава Атанасова е димка, която трябва да ни отвлече вниманието от много по-важната тема за бюджета и икономиката.

Този коментар направи пиар експертката Диана Дамянова пред Нова телевизия.

В края на миналата седмица, едновременно с внасянето на бюджета за тази година в парламента, вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че има данни, че Пеевски и Атанасова са пътували заедно до Дубай. Впоследствие конституционната съдийка отрече като извади справка за пътуванията си от МВР. А Демерджиев контраатакува в неделя, че Десислава Атанасова е имала два паспорта - дипломатически и обикновен, като обикновения бил унищожен тази година.

Дадох 47 минути от живота си да изслушам финансовия министър Гълъб Донев за бюджета. И чух, че преразходите идват от свалянето на Паметника на съветската армия, но не чух нищо за договора с "Боташ", коментира Дамянова предложения за тази година бюджет. Ако тези хора не се освестят, до осем месеца ще бъдем в румънския сценарий, добави тя.