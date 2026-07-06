Цветанка Андреева по повод полетите на Пеевски: Оформя се някакъв властгейт

Все повече се оформя някакъв властгейт. Така Цветанка Андреева резюмира скандала с чартърните полети на Делян Пеевски. Пред Би Ти Ви тя обясни, че част от информацията била грешна, търсели се компромати и се злепоставяли висши магистрати. Тя визираше конституционната съдийка Десислава Атанасова, за която вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че е пътувала заедно с Пеевски до Турция. Самата Атанасова отрече и показа, че е ползвала граждански полет. Демерджиев обаче посочи, че има и други данни и посъветва Атанасова да не се рови в темата.

Според Георги Лозанов чрез полетите е започнало разследване на Пеевски, който е санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания. През чартърите можело да се провери с кого е летял Пеевски и дали има евентуални конфликти на интереси.

Александър Сиди посочи, че самото изказване на Пеевски, че не могат да се ровят в личния му живот, при положение, че е полетът му е платен от адвокатско дружество, е скандално.