Делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг започва днес, 10 месеца след инцидента

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В Бургаския окръжен съд днес започва делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца направи катастрофата с АТВ, довела до смъртта на 35-годишната Христина, причиняването на трайни увреждания на 4-годишният й син Мартин и раняването на още четирима души.

Бургаските магистрати отхвърлиха искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване и съдебният процес срещу него започва по същество.

Въпреки опитите на неговата защита обвинението срещу него да бъде преквалифицирано от умишлено в непредумишлено извършено престъпление, това не се случи.

Сега той е обвинен за катастрофа извършена с умисъл, след употреба на марихуана.

Разследването на случая с катастрофата в Слънчев бряг беше поето от Националната следствена служба, а не от бургаски следователи.

На предходното съдебно заседание държавното обвинение посочи като причината за този ход на прокуратурата служебното положение на родителите на Никола Бургазлиев, които са полицаи.

Обвинението тогава отхвърли и аргументите, че разследването е нарушило правото на защита на подсъдимия.