Илияна Йотова: Математиката е универсален език, който няма нужда от превод

На всеки три години столицата се превръща в място на завръщане - пристигат български математик от всички краища на света: Бостън, Краков, които през следващите дни ще работят заедно тук на един универсален език, който не се нуждае от превод.

Това каза президентът Илияна Йотова на откриването на конференцията "Дни на математиката" в БАН. Форумът ще продължи до 10 юли и е под патронажа на президента.

"Конференцията изгради нещо повече от научна програма - вие вече представлявате една общност. Достатъчно е да погледнем носителите на

"Този форум не включва в общия хор за изтичане на мозъци, а гради мостове. Докладите, които ще изнесат български математици от водещи световни центрове са доказателство, че българската математическа школа в жива и не познава географски граници. Задачата на държавата е да не допуска тези мостове да не остават еднопосочни, а да създаваме условия за съвместни изследвания, за гостуващи професури и за завръщане, когато го е възможно", каза още президентът.

На откриването на конференцията беше и връчена годишната награда на Института по математика и информатика към БАН. Тя се присъжда на български математик до 40 г. а високи постижения в науката. Тази година тя е за ас. Евгени Димитров от Университета в Южна Каролина, САЩ. Той е магистър от Масачузетския технологичен институт в Бостън и бакалавър от Принстън.