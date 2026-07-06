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Постоянен арест за столичанин, засечен с доста дрога при пътна проверка

Дима Максимова

[email protected]

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Снимки: ОДМВР - Велико Търново

Крупни удари срещу държането и разпространението на наркотици са направили полицаите от ОДМВР - Велико Търново. Служители на Пътна полиция в петък са спрели за рутинна проверка лек автомобил, управляван от 35-годишен от София. При претърсване в автомобила са установени около 155 грама кафяво вещество, реагиращо на канабис, около 24 грама бяло прахообразно вещество, което реагирало на метаамфетамин и около 26 грама кокаин. Наркотичните вещества и лекият автомобил са иззети, съобщиха от полицията. Водачът е задържан първоначално за 24 часа по ЗМВР. Започнато е досъдебно производство за притежание на наркотични вещества, с цел разпространение, под наблюдението на Окръжна прокуратура.  Той е привлечен, като обвиняем, наложена му е мярка за неотклонение «задържане под стража».

В четвъртък в хода на специализирана полицейска операция служители на РУ – Свищов са извършили проверка на 27-годишен местен жител. При претърсване в три автомобила, гараж, два апартамента и прилежащите им избени помещения, ползвани от мъжа, са намерени около 20 грама растителна маса, реагираща на канабис и 50 мл течност за вейп, две вакуум машини и ролки с полиетиленови пликове. Мъжът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

В петък в землището на Лясковец е извършена проверка на 25-годишен от Добрич. Намерени и иззети са около 3 грама растителна маса, която при полеви наркотест е дала реакция на канабис. Срещу него е започнато бързо производство.

Снимки: ОДМВР - Велико Търново
Снимки: ОДМВР - Велико Търново
Снимки: ОДМВР - Велико Търново

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