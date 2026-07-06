Детето на прегазената от АТВ Христина мисли, че майка му е на работа

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Съпругът на прегазената миналото лято с АТВ на Слънчев бряг Христина – Мирослав Здравков, казва, че животът му е приключил във фаталния 15 август миналата година заедно с този на съпругата му.

„Още не мога да приема, че я няма. Все я чакам да влезе“, каза той.

„Не му искам парите, нищо не му искам. Той ми взе жената, детето ми остави почти инвалид. Не искам нищо от тях“, каза Мирослав за Никола Бургазлиев. Делото срещу 19-годишния Бургазлиев започва днес в Бургаския окръжен съд.

„От съда разчитам да има малко справедливост и да си получи заслуженото. За нас справедливост никога няма да има“, каза още той пред БТВ.

„Казвам на Марти, че мама я няма и е там горе, но той смята, че е на работа. Не може да осъзнае още какво става“, споделя бащата.

Детето се възстановява и продължава с рехабилитацията. Мирослав казва, че по 24 часа е с детето си.

С разпити на свидетели започва поредното заседание по делото срещу 19- годишния Никола Бургазлиев. Той е обвинен за тежкия инцидент с АТВ в „Слънчев бряг" миналото лято, при който загина 35-годишната Христина, а 5-годишният им син Марти още се възстановява.

Обвиненията срещу Бургазлиев включват евентуален умисъл и употреба на наркотици.

Бургаските магистрати отхвърлиха искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване и съдебният процес срещу него започва по същество.

Въпреки опитите на неговата защита обвинението срещу него да бъде преквалифицирано от умишлено в непредумишлено извършено престъпление, това не се случи.

Сега той е обвинен за катастрофа извършена с умисъл, след употреба на марихуана.

Разследването на случая с катастрофата в Слънчев бряг беше поето от Националната следствена служба, а не от бургаски следователи.

На предходното съдебно заседание държавното обвинение посочи като причината за този ход на прокуратурата служебното положение на родителите на Никола Бургазлиев, които са полицаи.

Обвинението тогава отхвърли и аргументите, че разследването е нарушило правото на защита на подсъдимия.