Русе посреща на 8 юли ултравелосипедиста Мартин Гергов и неговото легендарно „Балканче"

На 8 юли, сряда, в Русе ще пристигне ултраколоездачът Мартин Гергов, който на 26 юни стартира обиколка на България с легендарния български велосипед „Балканче". Русенци ще имат възможност да се срещнат със спортиста между 8:00 и 9:00 часа в специална шатра пред Съдебната палата, съобщиха от общината.

Гергов е бивш професионален военен, четирикратен републикански шампион и държавен рекордьор по силов трибой, както и четвърти в света по мъртва тяга. Той е телевизионен водещ, фитнес треньор и автор на над 1500 публикации в онлайн и печатни издания.

В края на 2025 г. Мартин Гергов измина с велосипед маршрута София – Дубай, преминавайки през Гърция, Турция, Ирак, Кувейт, Саудитска Арабия, Бахрейн и Обединените арабски емирства. Така той се утвърждава като един от най-активните български ултравелосипедисти през последните години.

Трасето на настоящата обиколка на България е дълго приблизително 2430 километра и преминава през разнообразни терени – планински проходи, равнинни участъци и малки населени места. Подробности за маршрута могат да бъдат разгледани в платформата Komoot.

Основната идея на инициативата е да представи красотата на България през погледа на емблематичното „Балканче". По време на срещата в Русе Мартин Гергов ще разкаже повече за своите пътешествия, предизвикателствата по маршрута и преживяванията си от многобройните колоездачни експедиции.