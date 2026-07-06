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Младеж припадна до къща за гости във Велико Търново, до него кутийка с дрога

Дима Максимова

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Млад мъж в безпомощно състояние изплаши търновци. Сигналът за припадналия в района на къща за гости в старата столица е подаден в полицията в неделя сутринта.

При вида на униформените 21-годишния местен жител се посъвзел. Успял да каже, че не иска медицинска помощ. В близост до него е намерена кутия с около 1 грам растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на синтетичен канабиноид, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Мъжът е задържан е задържан за срок до 24 часа. По случая се води досъдебно производство.

По-рано служители на РУ – В. Търново задържаха друг 23-годишен местен жител за притежание на наркотици. Около 2 ч. след полунощ в неделя на детска площадка в квартал в областния град е извършена проверка на трима души. Иззети са около 5 грама растителна маса, реагираща на канабис и бяло кристалообразно вещество, което дало положителен резултат за  метаамфетамин. За срок до 24 часа по ЗМВР е задържан 23-годишен местен жител. По случая е започнато досъдебно производство.

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