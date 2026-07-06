Данаил Русев: Държавата и гражданското общество са два двигателя на една промяна

Държавата и гражданското общество са два двигателя на една и съща промяна, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Данаил Русев при откриването на двудневния международен семинар на тема „В защита на европейските ценности: силата на гражданското общество" в София.

Според него, когато държавата и гражданското общество работят в синхрон, икономиката печели, а демократичните ценности се превръщат в ползи за хората. Институциите получават повече доверие, защото то зависи от способността им да чуват различните гледни точки и да ги превръщат в работещи политики, добави Русев.

Относно изкуствения интелект (ИИ) Русев цитира доклад на две анализаторски компании в САЩ, който обхваща 21 000 компании. Според него компаниите, които инвестират повече в ИИ, в дългосрочен план назначават повече хора. Въпросът е естественият интелект да е подготвен така, че да отговаря за работата с изкуствения. Това е наш ангажимент като институции и граждански сектор, каза още Русев, пише БТА.

Заместник-министърът отбеляза, че във ведомството има политики за стимулиране на корпоративната социална отговорност, изпълняват мерки за развитие на социалната и солидарна икономика и работят активно с организациите на хората с увреждания.

Форумът се провежда в Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски". Събитието е организирано от Икономическия и социален съвет, Европейския икономически и социален комитет и СУ.