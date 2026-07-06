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Пешеходец е в болница, помете го кола на пътя Велико Търново - Русе край Самоводене

Дима Максимова

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Пешеходец е пострадал при пътен инцидент край с. Самоводене. Произшествието е станало в петък около 18 ч. на пътя В. Търново – Русе, на входа на с. Самоводене. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 39-годишен от село Ресен, се движел в посока село Самоводене и блъснал 46-годишен пешеходец от Радомир, който вървял в насрещната лента на пътното платно. 

Пешеходецът е откаран и настанен за лечение във великотърновската болница. Пробите за алкохол и наркотични вещества на шофьора са отрицателни. Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая се води разследване.

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