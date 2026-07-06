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Сигнали за бомби получиха във всички съдебни палати в област Бургас

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Сигнали за бомби получиха във всички съдебни палати в област Бургас

Сигнал за поставено взривно устройство е подаден в Съдебната палата в Бургас минути преди началото на делото срещу Никола Бургазлиев – обвиняем за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг през миналото лято. 

Съдебната палата е била евакуирана до извършване на проверка за наличие на взривно устройство. По-късно стана ясно, че заплашителни имейли са изпратени до районните прокуратури в област Бургас, като в тях се твърди, че във всички съдебни палати в региона са поставени взривни устройства, съобщава NOVA. 

Въпреки напрежението, съдебният процес се очаква да започне с разпити на ключови свидетели. Сред първите призовани са полицейски служители и част от пострадалите по делото.

При катастрофата АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в курорта, като сред пострадалите имаше и деца. Най-тежко пострада Христина, която почина след продължително лечение и престой в кома. Синът ѝ Марти, който днес е на пет години, продължава да се възстановява от преживяното.

Срещу Никола Бургазлиев е повдигнато обвинение за причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие. Според прокуратурата деянието е извършено след употреба на наркотични вещества и при условията на евентуален умисъл. Делото предизвиква сериозен обществен интерес заради тежките последици от инцидента.

Сигнали за бомби получиха във всички съдебни палати в област Бургас

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