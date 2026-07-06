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16-годишен е с опасност за живота след сблъсък меж...

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16-годишен е с опасност за живота след сблъсък между две тротинетки в Добрич

Дияна Райнова

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16-годишен е с опасност за живота след сблъсък между две тротинетки в Добрич СНИМКА: Архив

16-годишен е с опасност на живота след сблъсък между две тротинетки парка в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

Случаят е от, когато около 17:50 часа е получено съобщение за възникнал инцидент между две индивидуални електрически превозни средства /ИЕПС/ в градския парк в Добрич. Установено е, че при движението си един след друг 16-годишен младеж без предпазна каска отклонява вниманието си и се блъска в движещия се пред него водач на тротинетка-.

16-годишният младеж е настанен в болницата в Добрич с фрактура на черепа, с опасност за живота. По-късно е транспортиран до болница „Св. Марина" в град Варна. Вторият водач е напуснал местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.

16-годишен е с опасност за живота след сблъсък между две тротинетки в Добрич СНИМКА: Архив

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