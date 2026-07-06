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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23174203 www.24chasa.bg

Съдебната палата в Смолян евакуирана след заплаха за бомба

Валентин Хаджиев

[email protected]

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Всички служители в Съдебната палата в Смолян са евакуирани.

Сигнал за поставена бомба в Съдебната палата в Смолян е получен днес около 10 часа. Незабавно са евакуирани всички служители на институцията, а съдебните заседания са прекратени. В сградата на Съдебната палата се помещават Районен съд, Окръжен съд, Районна и Окръжна прокуратура, както и Административният съд.

Екипи на полицията извършват щателна проверка на сградата за съмнителни предмети.

По първоначална информация заплахата е отправена чрез електронно писмо, изпратено до Окръжна прокуратурата и Окръжен съд. В него се твърди, че в сградата на Съдебната палата е поставено взривно устройство.

Работата на институцията ще бъде възстановена след приключване на полицейската проверка и ако не бъде установена реална опасност.

Всички служители в Съдебната палата в Смолян са евакуирани.
Всички служители в Съдебната палата в Смолян са евакуирани.
Всички служители в Съдебната палата в Смолян са евакуирани.

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