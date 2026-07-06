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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23174227 www.24chasa.bg

Шофьор и пешеходец с взаимни обвинения кой кого бутнал

Тони Маскръчка

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Полиция СНИМКА: Архив

Шофьор и пешеходец взаимно се обвиняват кой кого бутнал на пътя. Инцидентът е станал в неделя около 19.00 ч. на ул. „Св. Иван Рилски" в Дупница, съобщиха от полицията. Водачът на лек автомобил „Ауди" съобщил, че пешеходец се е хвърлил върху автомобила му и му е нанесъл повреди. Пешеходецът пък твърди, че докато пресича улицата е бил блъснат от автомобила.

При извършения оглед на място е установено е установено, че има поражения на предното панорамно стъкло на автомобила, а пешеходецът е с охлузни наранявания. Оказана му е медицинска помощ в здравно заведения в града и е освободен. На водача на автомобила са направени тестове за употреба на алкохол и наркотици, резултатите са отрицателни. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.

Полиция СНИМКА: Архив

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