Шофьор и пешеходец с взаимни обвинения кой кого бутнал

Шофьор и пешеходец взаимно се обвиняват кой кого бутнал на пътя. Инцидентът е станал в неделя около 19.00 ч. на ул. „Св. Иван Рилски" в Дупница, съобщиха от полицията. Водачът на лек автомобил „Ауди" съобщил, че пешеходец се е хвърлил върху автомобила му и му е нанесъл повреди. Пешеходецът пък твърди, че докато пресича улицата е бил блъснат от автомобила.

При извършения оглед на място е установено е установено, че има поражения на предното панорамно стъкло на автомобила, а пешеходецът е с охлузни наранявания. Оказана му е медицинска помощ в здравно заведения в града и е освободен. На водача на автомобила са направени тестове за употреба на алкохол и наркотици, резултатите са отрицателни. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.